Estados Unidos alcanzó en estas elecciones de mitad de mandato un nuevo récord de mujeres gobernadoras, ya que los primeros resultados muestran que 12 estados tendrán al frente a una mujer en 2023. De todas formas, la representación femenina todavía no llega a un tercio en los Ejecutivos estatales: las mujeres gobernarán apenas 24% de los 50 estados del país.

Hasta ahora, la cifra más alta de gobernadoras se había alcanzado en 2004, cuando fueron elegidas nueve mujeres para el cargo, según datos del Center for American Women and Politics (CAWP) de la Universidad Rutgers.

La demócrata Maura Healey se convertirá en la primera mujer elegida para el cargo en Massachusetts y la primera gobernadora lesbiana en Estados Unidos. Mientras, la republicana Sarah Huckabee Sanders, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca en la administración de Donald Trump, será la primera mujer gobernadora de Arkansas. Estos dos estados se convertirán además en los primeros en tener gobernadoras y vicegobernadoras al mismo tiempo, según informó el CAWP.

Por otra parte, las gobernadoras de Maine, Alabama, Michigan, Iowa, Dakota del Sur, Kansas y Nuevo México fueron reelectas: se trata de Janet Mills, Kay Ivey, Gretchen Whitmer, Kim Reynolds, Kristi Noem, Laura Kelly y Michelle Grisham, respectivamente. En tanto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, fue elegida para su primer mandato completo después de asumir el cargo en 2021 en lugar de Andrew Cuomo, que renunció tras una ola de denuncias de acoso sexual en su contra. De esta forma, Hochul se convertirá en la primera mujer gobernadora electa en el estado de Nueva York.

La docena la completan dos estados en los que los resultados no son definitivos, pero donde todas las candidatas en carrera son mujeres. Es el caso de Arizona, donde la demócrata Katie Hobbs llevaba una ligera delantera con 50,7% de apoyo, cuando 82% de los votos estaban escrutados, consignó The Associated Press. En Oregón, donde la carrera se dirimía entre cinco personas, lideraba el conteo la demócrata Tina Kotek, cuando iba 86% de votos escrutados. De consolidarse su triunfo, Kotek también sería una de las primeras gobernadoras lesbianas en el país.

Si se confirman estos resultados, de las 12 mujeres que asumirán el año que viene, ocho pertenecen al Partido Demócrata y cuatro al Republicano.