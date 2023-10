Unos pocos días después de que terminara el Mes de la Diversidad, 19 organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas LGBTI+ denunciaron el “aumento exponencial en todas las formas de violencia hacia las disidencias sexogenéricas” en distintas partes de Uruguay. En concreto, aseguraron que “en las últimas horas se han viralizado noticias y videos sobre las agresiones que han sufrido varios compañeros LGBTQI+ en todo el país”, y mencionaron situaciones específicas “de extrema violencia” en los departamentos de Florida, Rivera, San José, Maldonado, Rocha, Río Negro y Cerro Largo, según el comunicado, difundido el sábado en las redes sociales de los distintos colectivos.

Ante este panorama, exigieron “justicia, reparación y protección para las víctimas”, y que “se actúe de oficio en cada uno de los casos de tan evidente odio y discriminación”. En esa línea, apuntaron que “el Estado debe proteger a todas las personas ante la violencia”, y que “la justicia es reparación”. “Todas las personas tenemos derecho a que se actúe con rapidez y se pongan a disposición las herramientas legales que permitan la protección, acompañamiento y reparación, así como deben ser sancionados los agresores”, agregaron.

Por otra parte, los colectivos firmantes señalaron que no se trata de “casos aislados”, sino que es “otra cara de la violencia cotidiana que las personas disidentes vivimos todos los días en un país que se considera de avanzada en materia de legislación y que se jacta de tener una población respetuosa”. Si bien reconocen que en los últimos años hubo avances, aseguran que “falta, dado que esta es la realidad de muchas personas” que “todos los días de su vida” atraviesan “situaciones de violencia, discriminación, procesos de expulsión y exclusión social”.

“Denunciamos colectivamente las omisiones de asistencia, la vulneración e invisibilización de nuestros derechos. ¡No queremos más menosprecio! No queremos más ‘tolerancia’, esa que ante la mínima oportunidad se transforma en odio. Reclamamos nuestro derecho a existir y seguiremos resistiendo, denunciando injusticias y la falta de oportunidades para llevar adelante nuestros proyectos de vida”, plantean las organizaciones. “¡No queremos más marginalización ni exclusión! ¡No toleraremos más violencia, no más odio, no más violaciones, no más muertes!”, afirman. “Este 2023 hemos lamentado muchas pérdidas y nos rehusamos a cerrar el año naturalizando estas conductas de odio y discriminación. Exigimos se respeten nuestros derechos, exigimos se respete nuestro derecho a ser, exigimos protección y garantías para vivir nuestras vidas en libertad y sin riesgos”, agrega el texto, y cierra con otro recordatorio contundente: “¡Nuestras vidas valen!”.

El comunicado lleva las firmas de Colonia Diversa, Trans Boys Uruguay, Colectivo Trans del Uruguay, Asociación Trans del Uruguay, Ovejas Negras, Diverso Las Piedras, Melo Diverso - Cerro Largo, Nodo Diverso de Treinta y Tres, Diversidad Participativa (Canelones), Unión Rochense LGBT+, Unión Trans y Disidente de Maldonado, Unión Diversa de Tacuarembó, Colectivo Visión Nocturna, Celebro la Diversidad (Santa Lucía), Ovejas Flores Diversidad, D.I.V.A.S (Chuy), Coordinadora de Salto, Durazno Diverso, y Bloque Trans y Disidente.