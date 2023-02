La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Trans y No Binaries de Paysandú difundió este domingo un comunicado en el que manifestó su defensa a “la compañera que está siendo brutalmente agredida” en “redes sociales y medios de comunicación, sacando de contexto la situación y exponiéndola”. El texto hace referencia a un video que se viralizó en estas horas de la manifestación que se realizó el viernes en Paysandú por el asesinato de Giuliana Lara, de 27 años, y de su hijo Mateo, de apenas ocho.

En las imágenes se puede ver a niñas y niños, vestidos con la indumentaria del equipo de baby fútbol en el que jugaba Mateo, portando fotos de las víctimas mientras repiten, junto a una mujer que los guía, uno de los clásicos cánticos de las marchas feministas, que dice que “América Latina va a ser toda feminista”.

La difusión del video generó malestar entre representantes políticos oficialistas que, a través de Twitter hablaron de “uso de niños” para “impulsar una ideología de género”, como expresó el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

También la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero, dijo que “el doble crimen fue horrible” y que “conmueve” que “la gente de Paysandú exprese su horror como comunidad”, pero “que se utilice la oportunidad para hacer arenga con niños, al mejor estilo soviético, muy mal le hace a la causa feminista”.

Incluso hizo referencia a este tema el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala, quien tras asegurar que el organismo apoyará junto con Primaria y la Intendencia de Paysandú a las compañeras y los compañeros de Mateo, anunció que “la manifestación del viernes será analizada en ese marco”, “para anteponer el interés superior de los niños y preservar sus derechos”.

En el comunicado, la Asamblea de Mujeres explica que la mujer que aparece en el video pertenece al colectivo “desde sus comienzos” y es “una militante comprometida con la lucha”. A la vez, asegura que “participó en el rastrillaje de Giuliana y su hijo acompañando a una sobrina de ella, así como también en otras ocasiones ha estado para contener a familiares de víctimas de femicidio”.

Las activistas señalan que las publicaciones y comentarios en redes sociales “corren del foco lo sucedido” y buscan “criminalizar a la compañera” y “perjudicarla en su ámbito laboral, lo que no tiene coherencia ya que ella se encontraba fuera del horario de trabajo, como persona militante social en una concentración pública”. Además, ante las acusaciones de que la mujer intenta “adoctrinar” a las infancias, afirmaron que cuando una madre se acercó a pedirle que no cantara la consigna junto a las niñas y niños, cedió “inmediatamente”.

“Estamos hartas de que sigamos siendo las feministas puntos de mira de lógicas retrógradas, quienes no ven o no quieren ver el trasfondo de la lucha porque tienen otros intereses y se asombran sólo ante el faranduleo en las redes y no mueven un dedo por denunciar públicamente las atrocidades que vivimos las mujeres y disidencias día a día”, expresa la Asamblea de Mujeres, y agrega al final: “Hasta que América Latina sea toda feminista, no vamos a parar de gritar. ¡El patriarcado mata! ¡Las infancias se cuidan!”.