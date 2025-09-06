“Gobierno, gobierno, no sea indiferente, se matan a niñeces en la cara de la gente” fue uno de los cánticos a coro de las mujeres que se concentraron en la plaza Independencia este viernes en la entrada de la Torre Ejecutiva, por los dos niños que fueron secuestrados por su padre, hace dos días, y encontrados sin vida esta mañana. “Por Francisco y Alfonsina” eran las palabras impresas en el cartel que sostenía una niña, minutos antes de que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, bajara a hablar con las presentes.

Cuando llegaron a la plaza, las mujeres pidieron que bajara el presidente de la República, Yamandú Orsi, pero no sucedió. De todas formas, no se resignaron y aguardaron hasta que un funcionario les dijo que había llegado Sánchez y que podrían reunirse con él.

Teresa Herrera, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y coordinadora de la Cátedra de Género y Generaciones de la Universidad Claeh, y Soledad González, politóloga especializada en violencia de género, fueron las que subieron a la reunión con el secretario de Presidencia.

Aproximadamente media hora después bajaron, y en principio les comentaron lo conversado a las mujeres presentes y luego se dirigieron a los medios de comunicación. “Fuimos a plantear la necesidad de instalar una mesa de trabajo al primer nivel de gobierno, que integre a la presidenta del INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay], a la directora de Inmujeres y al secretario de Presidencia para revisar todo el sistema de respuesta y empezar a establecer una hoja de ruta para efectivamente hacer los cambios necesarios para que la respuesta sea una respuesta, y se pueda proteger tanto a los niños, las niñas y a las madres que denuncian”, explicó González.

Manifestantes en la Torre Ejecutiva. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Planteó que es necesario revisar la cantidad de servicios especializados que hay, los tipos de respuesta, los equipos de evaluación de riesgo, los juzgados especializados y de género multimateria, ya que “apenas hay tres y va a haber dos más”, la Fiscalía y el rol que tiene el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia. “Hay, a todo nivel, que revisar las instituciones, su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección, contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista”, afirmó.

Sobre la respuesta de Sánchez, González dijo que se sintieron conformes y que el secretario “se comprometió a instalarlo lo antes posible” y así “analizar las primeras medidas que se puedan ir tomando para modificar las fallas existentes”.

Herrera dijo que “hay inadecuadas evaluaciones de riesgo” y que por eso “pasan cosas como las que pasaron ahora”. “Si hubiera habido una adecuada evaluación de riesgo, no estaríamos en la situación que estamos ahora”, lamentó.

De esa forma, enfatizó la necesidad de revisar todos los protocolos y procedimientos y “ver realmente cómo se están llevando adelante”, porque “a veces no hay sólo un problema de recursos”, sino que también “hay problemas de falta de capacitación” y de “no tener un personal adecuado”. En ese sentido, dijo que la mesa que se va a convocar “después tendría que ir desgranando en los distintos lugares”, entre ellos, la Fiscalía, el Poder Judicial, los peritos, y todos aquellos organismos que tengan que ver con la protección y la sanción.

Por otro lado, la activista resaltó que la creencia de que “el hecho de que le pegue a ella o que esté mal con ella [la madre], no quiere decir que sea bueno con sus hijos”, “no es así”, y que la violencia vicaria “lo está demostrando todos los días”. Por ello, dijo que “seguramente” van a plantear la derogación de la ley de tenencia compartida, que se aprobó en 2023, y que habilita las visitas a los hijos incluso cuando hay denuncias de por medio.

Herrera explicó que la ley se hizo con la “filosofía” de que si un hombre tiene denuncias por violencia basada en género, “no quería decir que necesariamente hubiera que suspenderle las visitas inmediatamente”, y que si estas se suspendían, “inmediatamente tenían que revisárselas, si es que no se había hecho una adecuada evaluación”.

“Lo que pasa es que si eso lo cruzamos con que no hay equipo, con que es cierto que se tardan las evaluaciones, etcétera, entonces los jueces y las juezas, como ahora están temerosos de esto, lo que hacen directamente es dictaminar que haya visitas igual, aunque haya denuncias de violencia, y eso es lo que está pasando”, detalló. “Directamente tienen que derogar la ley de tenencia compartida. Es algo que se habló en esta reunión. Le acabamos decir que nosotras esperamos que este Parlamento la derogue”, concluyó.

Luego de terminada la rueda de prensa de Herrera y González, el secretario de Presidencia bajó a la puerta de la Torre Ejecutiva y se dirigió a las mujeres allí reunidas. “Hablé con el presidente de la República y vamos a crear esa comisión con la sociedad civil para trabajar en aquellos aspectos en los que tenemos que avanzar”, señaló.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

Al grito de “poné la plata” de una de las mujeres reunidas, Sánchez expresó: “Hoy estamos todos muy mal, el Estado está en falta, el Estado en general”. Una de ellas exclamó: “el Estado es responsable”, y el jerarca se mostró de acuerdo.

Las mujeres reunidas le agradecieron al secretario por haber bajado, le pidieron que se cumpla con lo que se dijo y terminaron la movilización cantando: “No más muertes, no más muertes”.