Este viernes se celebra la edición número 21 de la Marcha por la Diversidad en Montevideo y, como ya es habitual, la fecha llega con una cobertura especial de la diaria que sigue de cerca las realidades, trayectorias y desafíos que viven las personas representadas dentro del amplísimo paraguas de identidades que abarca la sigla LGBTI+.

En ese universo entra el colectivo Dos Mamás, que nuclea a familias conformadas por dos madres, y que está integrado por mujeres lesbianas y con otras orientaciones sexuales. A tan solo dos años de su creación como grupo, relataron las barreras institucionales y el estigma social que atraviesan en una sociedad diseñada para el binomio mamá-papá.

Además, a pocos meses de que el senador nacionalista Sebastián da Silva le dijo “puto de mierda” al senador del Frente Amplio Nicolás Viera –en el marco de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti–, especialistas analizaron el arraigo de las agresiones verbales por orientación sexual en el lenguaje de la población uruguaya y el contraste que hay entre la legislación “de avanzada” y la discriminación que todavía viven los varones homosexuales en nuestro país.

Esta semana fue el Día de la Visibilidad Bisexual, una fecha que existe para poner arriba de la mesa lo que vive una comunidad invisibilizada y cuestionada a la interna del propio movimiento LGBTI+. En este caso, nos detuvimos a analizar algo que empezó a registrarse en distintas partes del mundo: cada vez más mujeres, sobre todo las jóvenes, se identifican como bisexuales. Estudios y especialistas lo atribuyen a nuevas generaciones que ya no quieren encasillarse, a la lucha de los feminismos para transformar las formas de vincularnos y cuestionar las violencias machistas, e incluso a la brecha ideológica que empezó a abrirse entre mujeres y varones.

También visitamos el módulo 9 de la cárcel de Santiago Vázquez para conocer cómo viven las mujeres trans privadas de libertad: hablamos con algunas de ellas mientras cosían banderas con los colores del arcoíris y de los emblemas trans en un taller de costura, antes de marchar, ahí mismo, por sus derechos. Y conversamos con tres personas no binarias para conocer sus vivencias, perspectivas y demandas hacia un Estado que parece no registrarlas.

Por otra parte, Diego Sempol y Micaela Cal analizan los resultados de una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que, entre otras cosas, muestra que si bien hay un amplio consenso sobre cuestiones como el apoyo al matrimonio igualitario, todavía existe un núcleo duro que sigue creyendo que las demostraciones de afecto entre personas del mismo sexo deben quedar recluidas a la esfera privada.