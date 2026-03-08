El pronóstico del tiempo anunciaba viento intenso para la tarde de este domingo, pero en el Centro de Montevideo se vivió más bien como un tornado. Si hay algo que sabemos las feministas, históricamente, es luchar contra viento y marea: las distintas formas de violencia basada en género, las desigualdades estructurales en todos los ámbitos de la vida, los sistemas de justicia sesgados, la discriminación y la exclusión de algunos espacios y, más recientemente, los coletazos de la ultraderecha global. Este 8 de marzo en Uruguay había viento pero, esta vez, las mujeres éramos la marea.

La principal convocatoria en la capital estaba fijada para las 17.00 en la plaza Independencia, aunque un rato antes el movimiento en la avenida 18 de Julio ya daba la pauta de que no era un domingo cualquiera. Unos minutos después de la hora fijada, en el punto de encuentro ya había decenas de grupitos de mujeres de distintas edades, algunas identificadas con colectivos y organizaciones, otras autoconvocadas entre amigas o familiares o colegas o compañeras de estudio. Todas, sin excepciones, tenían un distintivo violeta: una vincha, un pañuelo, la remera, pinceladas de glitter en los ojos o algún otro accesorio a tono. También había varones acompañando: eran minoría, pero lo suficientemente notorios –quizás más que otras veces– para ser nombrados en esta crónica.

El clima, en general, era de celebración: por encontrarse, por estar juntas, por dar las mismas peleas. Entre la multitud se avizoraba un cartel chiquito, hecho a base de alguna caja rota de cartón, que decía en marcador negro: “Estoy viva”. Solo eso y todo eso. Pienso que para nosotras decirnos vivas también es una celebración.

Movilización por el 8M, el 8 de marzo de 2026, en el centro de Montevideo. Foto: Mara Quintero

No faltaron las consignas sororas de siempre –“hermana, yo te creo”, “me cuidan mis amigas”–, pero se sumaron otras, como una que decía entre brillitos: “Soy gracias a las mujeres que me sostuvieron”.

A las 17.43, Tamara Abracinskas, vocera de Vía al 8M, recordó la consigna elegida este año por la plataforma que nuclea a una treintena de colectivos: “8M: Acción feminista antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos. ¡No pasarán!”. Luego, integrantes del Movimiento de Mujeres Kurdas y del Movimiento Organizado de Mujeres y Disidencias en Calle expresaron sus reivindicaciones, y hubo una intervención artística de Cirqueras Feministas.

A las 18.00, tres representantes de Vía al 8M leyeron la proclama. Varios kilómetros después, volverían a leerla, esta vez de forma colectiva, en la explanada de la Universidad de la República, donde finalizó la movilización.

La marcha empezó a las 18.25 al ritmo de cánticos feministas clásicos y tambores. A lo largo del recorrido, se fueron sumando otras organizaciones que llamaron a concentrar en distintos puntos de 18 de Julio. En la Plaza del Entrevero, por ejemplo, las integrantes de Proyecto Ikove habían intervenido el espacio con dos recipientes de plástico transparentes: en uno invitaban a poner una pelotita azul “si alguna manifestación de violencia sexual afectó tu vida”; en el otro había que participar “si el Estado se hizo cargo de reparar esa violencia sexual”. El primero tenía muchas pelotitas; el segundo estaba vacío.

Unos metros más adelante, en plaza Libertad, concentraron la Coordinadora de Feminismos –que se movilizó “por las mujeres del mundo en resistencia, defendiendo la tierra, el agua y la vida, y ante el odio y la violencia patriarcal”– y ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? –que convocó a marchar “por las gurisas desaparecidas, hasta que aparezcan todas”–.

Otro punto álgido de la marcha fue cuando atravesó la Intendencia de Montevideo: en la explanada, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos alzaban carteles con los rostros de las mujeres que fueron desaparecidas en la última dictadura cívico-militar. Ese suele ser el único tramo que se recorre cada año en silencio.

Vía al 8M: urgencias en Uruguay y “solidaridad internacional feminista”

La proclama de Vía al 8M puso el foco en las “reivindicaciones más urgentes” en nuestro país: “Salud, trabajo, vivienda, educación y acceso a la cultura, por salarios dignos, por seguridad social justa y solidaria, por una justicia con recursos, por políticas reales contra la violencia basada en género”.

Movilización por el 8M, el 8 de marzo de 2026, en el centro de Montevideo. Foto: Laura Sosa

Entre las demandas por una “debida redistribución de la riqueza”, la plataforma apoyó la propuesta de “gravar a través de un impuesto a las grandes fortunas” y denunció “un sistema que naturaliza salarios sumergidos, que nos excluye cada día más del sistema formal para pasar a condiciones laborales informales y precarizadas, exponiendo a las mujeres y diversidades en su salud física y autonomía por la excesiva sobrecarga de cuidados no remunerados, mientras protege los privilegios del 1% más rico”.

A su vez, los colectivos exigieron “mayor presupuesto para la educación” y aseguraron que es una “tarea urgente” fortalecer el Sistema Nacional Integral de Cuidados “con condiciones laborales y contractuales justas para las trabajadoras”. También reivindicaron la “lucha feminista por las que ya no están”, en referencia a “todas las mujeres ex presas políticas, exiliadas, detenidas desaparecidas que lucharon en clandestinidad durante la última dictadura cívico militar”, “las mujeres indígenas que lucharon contra el primer terrorismo de Estado perpetrado por el primer presidente de la República, Fructuoso Rivera”, y “las niñas, adolescentes y adultas desaparecidas en democracia”. “Denunciamos la violencia patriarcal que hay detrás de cada desaparición, la existencia de redes de narcotráfico, explotación sexual y trata en nuestros territorios, y la responsabilidad y complicidad de un Estado omiso que no busca a las gurisas”, gritaron, la primera vez entre aplausos de la multitud.

También señalaron “la situación de mujeres y disidencias privadas de libertad, que viven en hacinamiento, con problemas edilicios y vulneración de sus derechos humanos fundamentales”, y señalaron que “las instituciones del Estado no otorgan garantías para las infancias y adolescencias bajo su cuidado”, en clara alusión a la situación en los centros del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Por otra parte, afirmaron que, “sin presupuesto, la Ley 19.580 [de violencia basada en género] no tiene significado”. “Se requieren servicios públicos para asesorar y patrocinar a las compañeras, juzgados especializados, formación específica para las personas que trabajan en los servicios estatales, entre otros”, señalaron.

Movilización por el 8M, el 8 de marzo de 2026, en el centro de Montevideo. Foto: Laura Sosa

En paralelo, exigieron “presupuesto debidamente etiquetado para la ley de salud sexual y reproductiva y para la ley de salud mental”, y “programas estatales que solucionen el problema de la vivienda para mujeres pertenecientes a hogares monomarentales y en particular para mujeres en situación de violencia basada en género y sus hijos e hijas”.

Con los ojos puestos en el resto del mundo, la plataforma también definió la jornada como “un día de solidaridad internacional feminista”. “La humanidad, el planeta y nuestra Abya Yala están bajo la amenaza del amo imperial y su agresión belicista. Sabemos que la guerra es la última expresión del patriarcado, del capitalismo depredador, del colonialismo y del imperialismo en su fase decadente. Por eso rechazamos las guerras por el control de territorios y el saqueo de bienes naturales, y rechazamos la violencia patriarcal que ejercen sobre los cuerpos y los pueblos”, pronunciaron las activistas.

En ese sentido, expresaron solidaridad con “las mujeres venezolanas, cubanas, haitianas, sudanesas, iraníes, kurdas, libanesas, afganas y todas las que resisten las múltiples violencias sobre sus cuerpos y su autonomía, que cuidan el tejido familiar y comunitario desgarrado por los bloqueos y las guerras, y luchan para que sus hijes y sus pueblos puedan vivir”. Al mismo tiempo, se solidarizaron con “los movimientos populares de Estados Unidos que junto a las poblaciones migrantes resisten la brutalidad represiva del ICE” y con “las mujeres palestinas que junto a su pueblo siguen resistiendo la ocupación colonial, el apartheid y esta fase perversa de genocidio y limpieza étnica continua bajo el infame plan imperial de [Donald] Trump”. En esa línea, exigieron que Uruguay “corte todo tipo de relaciones con el Estado genocida de Israel para acabar con la impunidad de sus crímenes”.

Al cierre, Vía al 8M recordó que la lucha feminista “también es goce, disfrute y creatividad” para “cuestionar y enfrentar al sistema opresor y patriarcal”, y celebró su “capacidad colectiva de crear futuros donde el cuidado de la vida y la diversidad esté al centro”.

Intersocial Feminista: las desigualdades ante un “Estado ausente”

La Intersocial Feminista también llamó a concentrar desde plaza Independencia. En su proclama, publicada en redes sociales, puso el foco en las violencias y desigualdades de género que se profundizan cuando no hay apoyo del Estado. Así, los colectivos que la conforman recordaron que, en setiembre de 2025, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, “en nombre del presidente de la República, se comprometió a instalar una mesa de trabajo para revisar de punta a punta el sistema de respuesta” a la violencia de género, pero “no fueron convocadas nunca más”.

Movilización por el 8M, el 8 de marzo de 2026, en el centro de Montevideo. Foto: Mara Quintero

“A la gravedad de la violencia de género se suma un contexto de desigualdades persistentes”, agrega el texto, como la carga desigual de los cuidados, “brechas salariales y dependencias económicas”, la “falta de apoyo del Estado” a “las madres de hijos/as con discapacidad que exigen el aumento de asistentes personales” y el pedido de las mujeres que viven en asentamientos para implementar “una renta básica universal que les garantice el desarrollo personal”.

También denunciaron la “situación de especial vulnerabilidad” de las mujeres migrantes, “sin servicios acordes a sus diferentes necesidades”, y exigieron la derogación del artículo 74 de la ley de urgente consideración, “que ha encerrado a decenas de mujeres en la cárcel por unos gramos de marihuana”, así como de la ley de tenencia compartida, que obliga a niñas y niños “a convivir con sus abusadores”.

Fronteras afuera, condenaron “la destrucción de poblaciones enteras en manos de gobiernos de corte fascista”, con mención especial a Gaza, Irán y Líbano; la “lenta y obscena operación colonial instalada en Haití hace 200 años destruyendo generaciones enteras de mujeres”, y el “siniestro bloqueo a Cuba que trae como consecuencia hambre a su población y muerte a sus enfermos ante la imposibilidad de ningún tiempo de abastecimiento”. “La vida de las afganas, ucranianas, nigerianas, todas sometidas a terribles situaciones de violencia, masacres, dominio absoluto de sus vidas, no son menos valiosas por no estar en las noticias”, agrega la proclama, y concluye: “En medio de esta realidad cruel, las feministas tenemos el desafío y la potencia de mostrar que otro camino, otra vida y otra convivencia son posibles”.