Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur en las Cataratas del Iguazú en Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, el 20 de diciembre de 2025.

Los Estados que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur) coincidieron en la necesidad de profundizar la coordinación regional en las áreas de inteligencia artificial, ciencia de datos, energía y vacunas como una herramienta clave para enfrentar los desafíos comunes que atraviesa la región.

“Enfatizaron la importancia de fortalecer la coordinación de acciones estratégicas en ciencia, tecnología e innovación, con el objetivo de superar los desafíos comunes que enfrenta la región, en particular en las áreas de inteligencia artificial, ciencia de datos, bioeconomía, energía, desarrollo de vacunas y vigilancia epidemiológica en salud”, señalaron los presidentes de los Estados parte del bloque en un comunicado conjunto tras la realización de la LXVII Cumbre, realizada el 20 de diciembre en la ciudad del Foz do Iguaçu, Brasil.

En el documento, los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y el ministro de Relaciones Exteriores Fernando Hugo Aramayo Carrasco (Bolivia) reforzaron la “importancia” de que los países del Mercosur “dispongan de una plataforma integrada de acceso y uso de infraestructuras de investigación, investigadores y producción científica”.

El objetivo es “facilitar, ampliar y profundizar la cooperación científico-tecnológica y la vinculación con el sector productivo de la región”, se añade en la declaración conjunta.

El llamado a coordinar políticas científicas se da en un contexto en el que los países de América Latina muestran fuertes asimetrías en inversión en investigación y desarrollo, con Brasil concentrando la mayor parte del esfuerzo regional (62,5%), según el informe El Estado de la Ciencia 2025, realizado por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y publicado en noviembre.

Hasta el momento, el Mercosur no tiene una política común en materia de IA, a diferencia de la Unión Europea, y el tema suele ser abordado en estrategias nacionales impulsadas por cada Estado.

Según el índice latinoamericano de inteligencia artificial 2024 (ILIA), elaborado por el Centro Nacional de IA de Chile y la Cepal, y publicado a finales de setiembre, Chile, Brasil y Uruguay fueron destacados como “pioneros” en América Latina por su infraestructura tecnológica, desarrollo de talento, capacidad de innovación y estrategias nacionales para la expansión de tecnologías de IA. Considerando el puntaje máximo del ILIA (100 puntos), Chile obtuvo el primer lugar del ranking, con 73,07 puntos, seguido por Brasil (69,30) y Uruguay (64,98).

Energía

Por otro lado, los mandatarios del bloque destacaron en la declaración conjunta que la transición hacia matrices energéticas bajas en carbono constituye una “oportunidad estratégica para aumentar la seguridad energética y ampliar el acceso a la energía, así como para impulsar las inversiones, las alianzas y la innovación tecnológica en la región”.

En ese sentido, el 18 de diciembre el Mercosur y la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade) suscribieron un memorando de entendimiento orientado a fortalecer la cooperación energética regional. El acuerdo prevé el desarrollo de proyectos de integración eléctrica y gasífera, la interoperabilidad regulatoria, la promoción de mercados energéticos regionales, el impulso a las energías renovables y nuevas tecnologías, la eficiencia energética, los combustibles sostenibles y el aprovechamiento responsable de minerales estratégicos vinculados a la transición energética.

Según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la inversión en energías renovables en Latinoamérica creció un 18%, alcanzando los 44.000 millones de dólares.

Propiedad intelectual y entornos digitales

Por otra parte, los mandatarios resaltaron el rol de los derechos de propiedad intelectual como un factor clave para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica y la articulación de políticas industriales, comerciales, culturales y científicas entre los Estados parte.

En ese marco, destacaron los avances realizados por el Grupo Ad Hoc de Propiedad Intelectual, y la necesidad de consolidar una “estructura permanente de gobernanza en materia de propiedad intelectual en el Mercosur, que permita la concertación de políticas, el intercambio de informaciones y la coordinación de posiciones en foros regionales y multilaterales (...) para definir esas políticas públicas y posiciones en consonancia con sus realidades nacionales y objetivos de desarrollo”.

En otro tramo del comunicado, los presidentes destacaron el carácter estratégico de la economía digital para el futuro del proceso de integración regional y coincidieron en la necesidad de profundizar las discusiones en torno al mercado de datos.

“Reafirmaron el carácter estratégico de la agenda digital, reconociendo que la autonomía tecnológica y la seguridad de las infraestructuras críticas son elementos centrales para el desarrollo sostenible e inclusivo del Mercosur”, afirmó.

Asimismo, destacaron la importancia de la colaboración entre los países para la protección de datos personales y privacidad en el entorno digital.

Infancias

Durante la cumbre, los presidentes también adoptaron la “Declaración especial del Mercosur sobre la protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales”, en la que reconocieron el rol central de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes, tanto para el aprendizaje como para la socialización y la inclusión.

No obstante, manifestaron su “preocupación por el aumento de la incidencia de delitos cibernéticos que involucran a niñas, niños y adolescentes, tales como el acoso y la intimidación (cyberbullying), la violación de la privacidad y de los datos personales, el abuso y la explotación sexual (grooming), todas las formas de discriminación y violencia, la incitación a la autolesión y al suicidio, influenciados por tendencias y desafíos difundidos en los servicios digitales”.

“También expresaron inquietud respecto al extremismo violento en entornos digitales, que pueden resultar en amenazas concretas a establecimientos escolares, entre otros espacios frecuentados por niñas, niños y adolescentes”, afirmaron.

Además, alertaron que la IA puede traer “riesgos adicionales” debido a que “permiten la creación de productos audiovisuales e interacciones artificiales que pueden ser utilizados indebidamente con fines como el abuso y la explotación sexual infantil”.

“Afirmaron la importancia de profundizar la cooperación, en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad y de la Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur, entre los respectivos Ministerios, así como entre las fuerzas policiales de la región, para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y soluciones técnicas para perfeccionar la lucha contra los delitos cibernéticos que tengan como víctimas a niñas, niños y adolescentes, con estricto respeto a la protección de los datos personales y de la privacidad, así como para enfrentar organizaciones criminales trasnacionales que actúen en la región”, agregaron.

También destacaron la necesidad de fortalecer la colaboración en políticas y acciones orientadas a la ciudadanía digital, la reducción de todas las brechas digitales, alfabetización digital, la educación mediática y la concienciación sobre los riesgos del uso problemático o excesivo de dispositivos digitales por parte de niñas, niños y adolescentes.

“Resaltaron la necesidad de promover políticas públicas de acogida y reparación a las víctimas de delitos digitales, así como perfeccionar y diversificar los canales de denuncia disponibles, los cuales deben tener en cuenta la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes”, añadieron.

Por último, decidieron trabajar en “estrecha colaboración” para implementar políticas que afronten los desafíos del entorno digital y protejan la infancia y adolescencia.