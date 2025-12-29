Uruguay busca posicionarse frente a las crecientes exigencias ambientales de los mercados internacionales de reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la ganadería. Con ese objetivo nació Uruguay+3, el modelo productivo que pretende reducir la emisión de metano entre el 13% y el 20% en cada animal sin afectar su rendimiento.

Así lo explicó a la diaria el ingeniero agrónomo especializado en cambio climático y desarrollo sostenible Agustín Inthamossou, quien destacó la importancia del proyecto que llevan adelante las empresas Vetos Europe y Climit. “Esta iniciativa quiere generar carne con menos emisiones de carbono y apoyar los compromisos internacionales de Uruguay dados en el Acuerdo de París en cuanto a reducción de emisiones así como también en cuanto a deuda soberana, que está atada a las emisiones de gases de efecto invernadero. Con este proyecto el país podría reducir el interés con el que pagamos la deuda soberana”, afirmó Inthamossou, CEO de Climit.

La iniciativa, que está siendo implementada en Italia, España y Hungría, mide las emisiones de metano y en caso de que se genere una reducción, brinda créditos de carbono. “En Italia la reducción fue del 13%, pero es importante tener en cuenta que diferentes sistemas productivos pueden dar más o menos reducciones de metano con el uso del [producto] Anavrin. En otros países ha alcanzado 20%, en Uruguay 17%”, dijo Inthamossou, quien además colabora con el Banco Mundial evaluando estrategias nacionales de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques.

“Si el 10% del rodeo nacional usara Anavrin, podríamos estar cumpliendo con las metas del Acuerdo de París”, añadió el CEO, quien también forma parte del panel de expertos de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para la revisión de inventarios de gases de efecto invernadero.

Se trata de un “producto natural” y, según señaló, Uruguay tiene la “oportunidad” de incorporarse desde etapas incipientes a su uso, en un contexto en el que persiste la “mala costumbre” de recurrir a productos sintéticos. “En otros países ya lo usan, hace un poco más de tiempo. En Uruguay todavía está muy incipiente y tenemos que copiar el buen ejemplo de otros Estados donde los productos artificiales, no naturales, están siendo limitados, incluso prohibidos”, agregó.

Asimismo, indicó que existe un diálogo con las autoridades uruguayas, pero dijo que todavía el proyecto se encuentra en fase de desarrollo. “El objetivo es mostrar la propuesta al Ministerio de Economía y de Ambiente”, afirmó.

El producto está registrado ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se comercializa en Uruguay. Asimismo, fue testeado en vacas lecheras, novillos de engorde y ovejas en las universidades de Milán y Sassari en Italia, en la Wageningen University-Research de Países Bajos, en la Federal de Santa María de Brasil y en el Animal New Tech de Israel. También hubo pruebas de campo en unos 40 establecimientos de Italia, Brasil, Francia, Uruguay, Australia, Hungría, Turquía, Países Bajos, México, Israel, Bélgica, España y Estados Unidos. Las evaluaciones arrojan una reducción de metano, sin afectar negativamente el peso, el consumo de alimento ni la eficiencia alimenticia.

De qué trata el proyecto

La iniciativa Uruguay+3 pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la ganadería de Uruguay por medio de la utilización del producto Anavrin que mejora la sanidad animal, la performance y la producción de kilos de carne o litros de leche, explicó Inthamossou. “Uruguay+3 se refiere a más sustentabilidad, producción y rentabilidad, porque los ganaderos se benefician de todos los beneficios de Anavrin”, indicó.

El CEO de Climit dijo que este proyecto pretende mejorar la rentabilidad del sector y afirmó que por el momento se está desarrollando en engordes a corral, feedlots y tambos. “No es para la ganadería extensiva, porque este producto se lo tiene que suministrar en la dieta diariamente. Aún no hay tecnologías para ese sector”, explicó.

¿Qué es Anavrin?

Anavrin es un suplemento alimentario, producido por Vetos Europe, que reduce las emisiones de metano en animales hasta un 20%. Es una mezcla de tres elementos: aceites esenciales, taninos y bioflavonoides de origen natural para mejorar la función del rumen. “Con ello se consigue una mejor conversión del alimento del ganado en favor de la producción y menos emisiones de metano”, afirmó Inthamossou.

A pesar de que existen otras soluciones disponibles, son “productos sintéticos” que a futuro probablemente van a ser prohibidos porque ya están siendo restringidos en Europa, agregó. “Anavrin es natural y tiene los mismos y mejores efectos que sus sustitutos. Además, no afecta la calidad ni el gusto de la carne o la leche”, remarcó. Según estudios, se logró una reducción del 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero en animales, indicó.

Para generar créditos de carbono, es necesario participar en el proyecto y realizar un monitoreo que registre la cantidad de animales, el uso efectivo del producto, el período de aplicación, la localización y la identificación del productor. “Hay que demostrar la trazabilidad del uso del producto en los animales”, indicó. “La idea es que en 2026 vamos a tener los primeros créditos de carbono para los productores que ya están usando Anavrin”, afirmó.

La Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República evaluó la eficacia de este aditivo. Según un informe del 5 de setiembre de 2024, la adición de Anavrin a la dieta de novillos “fue efectiva para mitigar la emisión de CH4 (metano) [...] sin afectar la digestibilidad del alimento [...] Comparado al control sin aditivos, Anavrin redujo 16% la emisión de CH4 total. [...] No se detectaron efectos del tratamiento para las variables de desempeño productivo”.