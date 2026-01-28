Uruguay reafirmó su posicionamiento internacional en materia de innovación educativa durante su participación en la Cumbre gubernamental del Reino Unido sobre Inteligencia Artificial, donde autoridades, especialistas y representantes de distintos países debatieron sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta tecnología en los sistemas educativos.

La subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde, destacó, que el país es hoy reconocido como una referencia global por su modelo de educación pública inclusiva, apoyado en el desarrollo tecnológico y la innovación.

“Durante este viaje, recibimos el reconocimiento a Uruguay como el único país en el mundo que desarrolla una política pública y una educación que considera a todas y todos para el acceso en materia de innovación y tecnología. Fue muy importante poder desde otro lugar, desde otro hemisferio, ver la importancia que se le da a lo que hacemos y el reconocimiento a nuestra educación pública”, relató Verde. La subsecretaria indicó que en el mundo no sólo se destaca la aplicación de Uruguay en materia de IA en el ámbito de la educación, sino que también el impulso del país en materia de ciencia, innovación y tecnología aplicada.

“Siempre consideramos que nos falta más, pero hay una gran valoración por todo el esfuerzo que hace Uruguay, y eso es muy alentador a la hora de diseñar las políticas educativas (...) Uruguay es un ejemplo para muchos países y realmente eso nos enorgullece”, añadió.

Según explicó, el viaje permitió visibilizar el trabajo sostenido que se viene desarrollando desde hace años a través de Ceibal y del sistema educativo público, y por otro, posibilitó el intercambio directo con gobiernos, instituciones académicas y empresas tecnológicas que trabajan en la aplicación de nuevas herramientas digitales en educación.

La cumbre finalizó con un acuerdo general que establece la importancia de que el derecho de la educación esté en el centro de las políticas públicas, teniendo en cuenta a los estudiantes, por lo que se remarcó que los gobiernos deben comprometerse a hacer posible que la inteligencia artificial (IA) sea una herramienta confiable.

Sobre el viaje

El 19 de enero, la subsecretaria inició una misión oficial a Reino Unido con el objetivo de alcanzar, durante la cumbre gubernamental sobre IA para la educación, un consenso internacional sobre la necesidad de que las empresas tecnológicas garanticen que la IA sea segura, efectiva, equitativa y adaptada a la realidad de los entornos educativos.

Verde, quien estuvo acompañada por la presidenta del Consejo de Dirección de Ceibal, Fiorella Haim, y el embajador de Uruguay en Reino Unido, Luis Bermúdez, tuvo diversas reuniones bilaterales con actores gubernamentales y empresas privadas. Además, asistió al lanzamiento del Panorama de la Educación Digital 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y a la feria anual BETT UK sobre educación y tecnología.

Durante el encuentro se reconoció a la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, como una de las referentes más destacadas a nivel mundial en educación y tecnología, en el marco de la feria internacional sobre innovación educativa impulsada por British Educational Training and Technology (Bett).

“Realmente fue una experiencia muy valiosa para el país, muy valiosa también para Ceibal, por el reconocimiento a Fiorella como una de las nueve mujeres a nivel mundial en el reconocimiento por su aporte sobre la tecnología”, destacó Verde.

Inteligencia artificial con límites pedagógicos

Durante la cumbre, Uruguay quiso llevar el mensaje de que la IA puede ser una herramienta poderosa para apoyar los procesos educativos, pero nunca debe sustituir el rol del docente ni el vínculo pedagógico, indicó la viceministra.

“Esta innovación no puede sustituir nunca al humano, al docente, tampoco lo pedagógico. Si estamos hablando de educación, los contenidos que vaya a desarrollar la IA tienen que ser regulados”, afirmó. La viceministra subrayó que cualquier desarrollo tecnológico aplicado a la educación debe responder a contenidos validados por las autoridades educativas y ser de utilidad real para docentes y estudiantes. En ese sentido, remarcó que la IA puede contribuir a reducir cargas administrativas, optimizar tiempos de trabajo docente y acompañar procesos de aprendizaje y evaluación, siempre que se utilice como un complemento y no como un reemplazo. “Sin una definición clara del para qué, no hay tecnología que garantice aprendizajes”, afirmó.

Otro de los ejes centrales del posicionamiento uruguayo fue la necesidad de garantizar que la inteligencia artificial no profundice las brechas existentes. Desde la perspectiva del país, el acceso equitativo a estas tecnologías es clave para evitar nuevas formas de exclusión, tanto a nivel territorial como social.

Verde destacó además la importancia de proteger los datos de niños, niñas y adolescentes, y de asegurar que las herramientas digitales sean confiables y seguras. En el debate internacional, Uruguay insistió en que la construcción de políticas de IA educativa debe incorporar la voz de docentes, estudiantes, academia y sociedad civil, y no quedar limitada a los intereses de quienes desarrollan la tecnología.

Un laboratorio para pensar el futuro

Como parte de esta estrategia, Uruguay ya puso en marcha un laboratorio de inteligencia artificial aplicada a la educación, instalado en marzo, que permitirá recoger evidencia sobre el impacto de estas herramientas en los procesos educativos. Los resultados de esta experiencia servirán como insumo para futuras decisiones de política pública, indicó Verde.

“El objetivo es garantizar que la inteligencia artificial sea un factor positivo en lo educativo, que sea una acción colectiva, que tenga un compromiso tanto de quienes desarrollan la tecnología como de los gobiernos de la educación, del sistema educativo en general. También incluir a la academia en el desarrollo de esta implementación. Escuchar a la sociedad civil, a los jóvenes, a los docentes y todas estas partes”, remarcó.

El 3 de noviembre, la gerenta de gestión de innovación de Ceibal, Isabel Amigo, destacó que el primer laboratorio regional de IA en educación, EduIA desarrolla unas 40 iniciativas en distintas etapas, todas orientadas a potenciar el acompañamiento a docentes y estudiantes.

Entre las principales iniciativas se está trabajando en la aplicación de la IA en los procesos de evaluación “para mejorar ya sea la eficiencia o el resultado”, detalló Amigo. Aclaró que todos los desarrollos “están basados en evidencia: se prueban, se ajustan y se analiza cómo funcionan”.

Desde EduIA también se desarrollan proyectos vinculados a la creación de contenidos accesibles. Uno de ellos, realizado junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y OpenAI, busca facilitar el acceso a textos digitales.

Creciente preocupación

Por otro lado, la viceministra señaló que existe una creciente preocupación a nivel internacional por los efectos del uso intensivo de pantallas en la salud mental de niños y adolescentes, un tema que Uruguay también incorpora en su agenda educativa.

“Tenemos que desarrollar en Uruguay cómo protegemos a las jóvenes y los jóvenes y a niñas y niños de todo aquel contenido que no es bueno para su salud mental. Tenemos una gran preocupación en este tema, quienes llevan adelante la educación deben tener una gran responsabilidad en este temas para mejorar la convivencia”, enfatizó.

De cara a los próximos años, la viceministra sostuvo que el “gran horizonte” es el impulso de la innovación en el “acceso democático a los aprendizajes y el conocimiento” así como también destacó que se pretende avanzar en los planes que impulsa Ceibal.