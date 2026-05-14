El Ministerio de Turismo y la Universidad Tecnológica (UTEC) lanzaron AcelerIA, un programa de formación en inteligencia artificial (IA) dirigido a trabajadores y empresas del sector, con el objetivo de mejorar la profesionalización, la productividad y la competitividad de la actividad mediante el uso de nuevas tecnologías.

La primera edición del programa se desarrollará en los departamentos de Canelones y Lavalleja y priorizará la participación de mujeres y personas mayores de 45 años, dos grupos que, según las autoridades, enfrentan mayores desafíos frente a las transformaciones tecnológicas y laborales.

Durante la presentación del programa, que se realizó el miércoles, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, dijo que la iniciativa es una “caja de herramientas” que brinda “oportunidades” a los trabajadores y agregó que busca ser una manera por la cual la IA se transforme en un aliado.

“La humanidad ya vivió varias revoluciones industriales y en todas el trabajo se multiplicó. Es una visión personal, pero entiendo que esta no debería ser la excepción”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la principal diferencia con procesos anteriores es la velocidad de los cambios tecnológicos actuales. “Por supuesto que va a cambiar el mundo del trabajo. De hecho, ya lo está haciendo”, sostuvo.

Menoni señaló además que el programa busca transformar un desafío en una oportunidad para los trabajadores del sector turístico y mejorar la profesionalización de la actividad. “Esta herramienta está convirtiendo un desafío que tienen los trabajadores y las trabajadoras en una oportunidad”, afirmó.

Por su parte, el consejero de la UTEC Álvaro Pena destacó que la IA “atraviesa todos los sectores” y remarcó que la universidad lanzó una especialización en turismo sostenible, ya que se concibe que el sector es “igual de relevante” para Uruguay que la robótica, la automatización y la IA.

Pena también valoró que el proyecto haya sido reconocido por BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y sostuvo que refleja la capacidad del Estado para impulsar innovación pública con foco territorial. “Tenemos que estar orgullosos de la innovación pública y de las capacidades que tenemos en el Estado para innovar pensando en nuestra gente y en los territorios”, afirmó.

Estrategia 2.0

El director del Centro de Transformación Digital de la UTEC, Juan Marrero, explicó que la plataforma funciona mediante trayectorias de aprendizaje personalizadas y adaptativas. Según indicó, el sistema identifica el perfil tecnológico de cada usuario y ajusta automáticamente el proceso de enseñanza a medida que la persona avanza.

La plataforma incluye 42 módulos de aproximadamente 30 minutos cada uno y utiliza un sistema conversacional basado en IA que adapta contenidos y ejercicios según el desempeño de cada usuario. “A medida que la persona conversa, el sistema va adaptándose más al perfil y lo va conociendo”, explicó Marrero.

El director nacional de Turismo, Cristian Pos, señaló que la iniciativa forma parte de la estrategia “Turismo 2.0”, impulsada por el ministerio junto con el BID. “Queremos poner a disposición cada vez más este tipo de herramientas”, afirmó, y agregó que la IA puede aportar beneficios en productividad, comercialización y generación de propuestas de valor para el sector turístico.

Pos remarcó además que el uso de IA se volvió “insustituible e inevitable” para competir en un mercado turístico cada vez más exigente. “Tenemos el desafío de competir justamente por una propuesta de valor y calidad”, afirmó.

La estrategia que impulsa el gobierno en IA aplicada al turismo, según explicó Menoni a la diaria, está enfocada en la promoción personalizada del país en redes sociales y en el impulso a la innovación dentro de las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministerio apunta a que las empresas puedan dar un salto en digitalización, mejorar las habilidades blandas y los idiomas mediante plataformas de capacitación, así como adoptar herramientas tecnológicas para ofrecer un servicio más competitivo.