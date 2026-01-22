La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, fue reconocida este miércoles en Londres, junto a otras nueve mujeres, como una de las referentes más destacadas a nivel mundial en educación y tecnología, en el marco de una de las principales ferias internacionales sobre innovación educativa impulsada por British Educational Training and Technology (Bett).

La distinción Women in EdTech destaca su liderazgo y el trabajo de Ceibal como política pública de innovación educativa con impacto internacional, y refuerza el desafío global de impulsar más participación de mujeres y niñas en STEM —acrónimo en inglés para referirse a Ciencia (Science), Tecnología (Technology), Ingeniería (Engineering) y Matemática (Mathematics)—. “Lo recibo con orgullo, sabiendo que no es solo un reconocimiento personal, sino también colectivo, habla de Ceibal y de una forma de hacer política pública en Uruguay, con continuidad, visión y equidad”, expresó Haim al recibir el reconocimiento.

La presidenta de Ceibal, desde el año 2025, fue la única latinoamericana distinguida por su labor en torno a la educación y la tecnología en esta instancia. Además, Haim es la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta en la organización Ceibal.

Haim es ingeniera electrónica por la Universidad de la República y Master en Ciencias por la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Anteriormente, en 2022, integró el grupo de expertos que apoya y asesora a la Comisión Especial del Futuro del Parlamento sobre la temática del futuro del trabajo y el trabajo del futuro.

El reconocimiento recibido, además de poner en valor la trayectoria de Haim y el trabajo sostenido de Ceibal como política pública de innovación educativa, se enmarca en un desafío que se repite a nivel mundial sobre la necesidad de incrementar la participación de mujeres y niñas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

Por otro lado, esta distinción consolida a Uruguay como referente en el uso estratégico de la tecnología al servicio del aprendizaje.