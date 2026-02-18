En los últimos días, la Intendencia de Montevideo avanzó en la incorporación de tecnología para el cuidado de la costa con dos iniciativas: la modernización de la boya meteorológica ubicada frente al emisario de Punta Carretas y la demostración operativa de un dron salvavidas en la Playa del Cerro.

La directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo, Silvia Nane, explicó, en diálogo con la diaria, que ambos proyectos comparten un mismo enfoque. “Lo que tienen en común las dos iniciativas es que ambas forman parte de una tarea de cuidado que se da justamente en el entorno de la costa y busca usar la tecnología como medio para ese cuidado”.

Para Nane, estas iniciativas reflejan un modelo de ciudad que integra datos, ciencia y territorio, y toma acciones “basadas en la evidencia”. “Montevideo está integrando datos, ciencia, investigación y experiencia territorial […] para fortalecer el cuidado de las playas”, afirmó.

Asimismo, advirtió que la incorporación tecnológica debe tener un propósito claro: “Que el uso de la tecnología tenga un propósito, que no sea solamente una novedad”. Y agregó: “Que esa solución se vuelva parte de un entorno que cuida […] y que podamos, basados en la evidencia y en el uso de la tecnología, ir haciendo mejores políticas públicas, y mucho más a escala humana”.

Más sensores para anticipar la calidad del agua

En el caso de la boya, la intervención consiste en una actualización de sus sensores. “La operación sobre la boya […] es una modernización de los sensores”, señaló Nane. Si bien se trata de una boya convencional, cuenta con múltiples dispositivos de medición y actualmente se encuentra en proceso de mantenimiento e incorporación de nuevos instrumentos.

Hasta ahora medía viento y corrientes -datos que permiten estimar mareas-, pero se sumarán sensores que analizarán características fisicoquímicas y biológicas del agua. Según detalló, “la idea es instalar sensores nuevos, algunos de los cuales van a medir características fisicoquímicas del agua, como la salinidad, la temperatura, la presión y el pH, y otros que van a medir elementos biológicos, como la clorofila, que es la que determina si tenés cianobacterias, la fluorescencia, que es la que dice si tenés materia orgánica disuelta”. “La idea es tener un análisis mucho más completo de la calidad del agua”, resumió Nane.

La boya está instalada “a unos metros de donde termina el emisario de Punta Carretas” y los datos se publican en el portal Montevidata. Además, serán parte de una próxima etapa del centro de monitoreo ambiental de la ciudad.

Nane explicó que la boya se encuentra en un proceso de modernización y actualmente la intendencia está instalando los sensores a partir de un convenio con la Facultad de Ingeniería, donde están trabajando varios técnicos.

La modernización se enmarca en un proyecto más amplio, “que se llama 'Modelo predictivo de la costa en tiempo real'”, contó. El objetivo es mejorar las predicciones sobre la calidad bacteriológica del agua y pasar de un monitoreo reactivo a uno anticipatorio. “La idea es justamente no solo hacer un monitoreo reactivo, sino que con los datos que voy juntando armar un modelo predictivo, y poder, en definitiva, tomar decisiones que sean proactivas”, afirmó.

Un dron que entrega el salvavidas en segundos críticos

La segunda iniciativa fue la demostración operativa de un dron salvavidas, tecnología que se utiliza en la costa española y que por primera vez se probó en un entorno real en América, dijo Nane.

La actividad, que se realizó el jueves en la Playa del Cerro, contó con la presencia de autoridades de Prefectura Naval, el Ministerio de Defensa, el Sistema Nacional de Emergencias y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica.

“Lo que hace el dron es apoyar la tarea de los guardavidas en la vigilancia”, explicó Nane. Cuenta con una cámara para supervisar la costa y, ante una emergencia, puede intervenir. “Puede actuar en esa situación entregando un salvavidas que se infla al tomar contacto con el agua”.

La jerarca subrayó la precisión del dispositivo. El equipo utiliza una linga -y no una cuerda convencional-: “Con la linga podés hacer una entrega mucho más exacta al punto donde está la persona que está en una situación de emergencia […] no queda colgando”.

Nane dijo que el sistema se activa de inmediato: “Entre que el dron despegó y alcanzó el lugar donde estaba la persona que estaba simulando estar en peligro fueron menos de cinco segundos”, destacó. Puede alcanzar “una velocidad de 85 kilómetros por hora”, lo que permite ganar tiempo en los primeros momentos de un rescate. “En esos segundos críticos lo que hace es que la persona pueda tener un punto de flotación en tanto se envía la ayuda del guardavidas”.

Aun así, enfatizó que la tecnología no sustituye al personal: “Es bien importante destacar que la idea no es reemplazar absolutamente ninguna de las tareas de los guardavidas, sino todo lo contrario, complementarlas”.

El 18 de febrero, fuentes de la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA) informaron a la diaria que en lo que va de 2026 se registraron 17 muertes por ahogamiento en todo el país.

Evaluación y posible actualización normativa

Tras la demostración, la intendencia iniciará una evaluación técnica del desempeño del dron. La operativa fue filmada y será analizada para determinar en qué condiciones podría implementarse en Montevideo.

El proceso también abre la puerta a revisar la normativa vigente sobre navegación aérea de drones. “Es una oportunidad bien interesante de actualizar la normativa en términos de la navegación aérea de drones”, señaló Nane. Consultada sobre la posibilidad de impulsar cambios regulatorios, afirmó: “Tenemos que analizar cuáles serían esas regulaciones que habría que crear o modificar, y sí, es una oportunidad que vamos a tomar para hacer eso”.

La prueba se realizó en playas del oeste, donde las condiciones geográficas presentan desafíos particulares. “Las playas del oeste de Montevideo tienen la característica de que no son una línea de arena continua […] eso dificulta la tarea de vigilancia. Por eso, consideramos clave testear la tecnología en ese entorno real”, finalizó.