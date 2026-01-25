La Intendencia de Montevideo (IM) definió 22 puntos de muestreo en las playas para evaluar la calidad del agua mediante parámetros como salinidad, temperatura, y presencia de coliformes, enterococos y cianobacterias. Los datos obtenidos, que son públicos y están disponibles en la página de la IM, muestran que hay pocas playas de la capital que registraron durante el mes de enero, en forma puntual, parámetros de contaminación fecal que están por encima de los límites permitidos por la normativa. Los datos corresponden a muestras tomadas el 7, 8, 12, 13, 15, 19, 21 y 22 de enero.

El Decreto 226/025, que actualizó el Código de Aguas, determinó que la contaminación fecal en las playas pasará a evaluarse según el nivel de enterococos en lugar de hacerlo según los coliformes, que era el criterio anterior. De todos modos, como el decreto otorga un plazo máximo de dos años para que estos nuevos parámetros sean obligatorios, este año la IM no está inhabilitando las playas que superen el límite máximo de enterococos permitido.

Presencia de coliformes

En el caso de la presencia de coliformes, la normativa establece que no se considerarán aptos para baños los cursos de agua en los que los niveles de Escherichia Coli en agua dulce superen los 1.000 UFC/100 mL en muestras puntuales, aunque las autoridades departamentales proceden a inhabilitar la playa cuando se superan los 2.000 UFC/100 mL.

Según datos abiertos de la IM procesados por la diaria, en enero sólo superó ese parámetro la playa de Santa Catalina el 15 de enero (3.100 UFC/100 mL). También se registraron valores altos el 22 de enero en las playas Miramar (1.600) y Carrasco (1.300); y el 12 de enero en las playas Pocitos (1.400) y Ramírez (1.500).

Presencia de enterococos

Si se toman en cuenta los nuevos parámetros definidos en el Decreto promulgado en 2025, esta norma indica que las playas no se considerarán aptas cuando “la media geométrica de enterococos fecales en agua marina, salobre y dulce, supere 200 UFC/100 mL, calculada como media móvil de cinco muestras recolectadas durante un período no mayor a 40 días y/o una muestra puntual exceda los 500 UFC/100 mL”.

En enero, en Montevideo, superaron este parámetro en muestras puntuales las playas De los Ingleses (1.000 UFC/100 mL el 8 de enero), Verde (710 UFC/100 mL el 8 de enero), Mulata (1.200 UFC/100 mL el 8 de enero) y Santa Catalina (740 UFC/100 mL el 15 de enero). En ninguna de estas playas se repitieron niveles de enterococos superiores a lo permitido por la normativa en muestras posteriores. En el caso de la Playa Ramírez, los valores no superaron los límites pero fueron altos en las muestras del 7 y 8 de enero (390 UFC/100 mL y 250 UFC/100 mL, respectivamente).

El director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, destacó el miércoles pasado que hasta el momento sólo hubo cuatro días con enterococos por encima del límite permitido por la normativa que se implementará a partir de 2027.

Bandera aparte

El lunes pasado, en conferencia de prensa, la IM anunció que implementará una nueva bandera para informar sobre la superación del límite de enterococos en las playas. En el correr de la semana, y tras dialogar con los guardavidas el martes, las autoridades departamentales aclararon que la bandera no se izará en el mástil junto a las demás banderas que se utilizan en las playas (por ejemplo, la bandera sanitaria).

Según explicaron a la diaria fuentes de la IM, los guardavidas transmitieron a las autoridades que a su entender, la superposición de banderas podía generar confusión en la ciudadanía, y además argumentaron que la bandera de enterococos no tiene el mismo nivel que las otras, al no ser de cumplimiento obligatorio por el momento.

Silvia Tejera, secretaria general de Adeom, declaró a Telemundo que los trabajadores expresaron “la preocupación de agregar una nueva bandera a la playa”. “Entendemos que ya existe una bandera sobre la que la gente ya tiene conocimiento y sabe detectarla, que es la de riesgo sanitario, que implica que no se puede ingresar al agua o que hay que tener ciertas precauciones. Generar una nueva bandera sin información previa y sin difusión iba a generar un tipo de problemas para los compañeros que están en playas”, consideró.

Herou, en tanto, aclaró que se pondrá una bandera “en formato de cartel” en las casillas de guardavidas y se informará a la población sobre esta nueva señalización.