Desde esta semana, la Intendencia de Montevideo (IM) informará, a través de su página web y mediante una nueva bandera sanitaria en las casetas de guardavidas, cuando una playa supere el límite de enterococos –bacterias indicadoras de contaminación fecal– considerado seguro para la salud, según el parámetro establecido por el Ministerio de Ambiente (MA) en noviembre, que aún no se encuentra vigente.

La nueva normativa otorga un plazo máximo de dos años para adecuar las técnicas de monitoreo de las intendencias, por lo que, por ahora, la superación del límite no supone la inhabilitación de las playas. Sin embargo, se ha advertido sobre la superación del parámetro en varias playas de la capital. El 7 y 8 de enero se registraron cifras superiores de enterococo en las playas Verde, La Mulata y Los Ingleses, según los datos abiertos de los muestreos semanales de la IM.

La normativa actual, vigente desde 1979, contempla únicamente la medición de coliformes fecales. En cambio, la nueva disposición contempla que los cuerpos de agua no se considerarán aptos para baños cuando, en muestras puntuales, los enterococos superen las 500 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros.

En rueda de prensa, el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Leonardo Herou, informó que, según el monitoreo que realiza la comuna, el límite de enterococos fue superado un día en seis playas de Montevideo.

Herou señaló que, “siguiendo el criterio del gobierno nacional en esta transición entre un decreto y otro, las playas han estado aptas para baños”, de acuerdo con la medición de coliformes. A pesar de que “la técnica aún no está validada por el gobierno” y de que “no es el parámetro que hoy habilita o inhabilita” según las regulaciones vigentes, la IM resolvió que, cuando se detecten valores elevados de enterococos, “vamos a colocar tanto en la página web como en la torre de guardavidas una indicación que muestra esto”.

La nueva bandera es de color anaranjado y lleva una “E” junto al dibujo de dos olas.

Herou sostuvo que en el presupuesto quinquenal de la IM –entregado a la JDM el 8 de enero– se contempló fortalecer “las capacidades de nuestro laboratorio”, así como sumar “laboratorios móviles que nos van a dar capacidad para monitorear con mayor frecuencia y tener los datos en menor tiempo”. “Esto, para Montevideo, es muy importante y, de hecho, estamos poniendo estas capacidades a disposición del gobierno nacional o de quien las necesite”, indicó el jerarca.

“Cuando nuestra técnica esté validada, incluso cuando nuestros laboratorios móviles estén validados y ya en la cancha, vamos a solicitar al Ministerio que nos habilite a evaluar la balneabilidad de nuestras playas con el parámetro enterococo. Mientras tanto, lo que hacemos es publicar de la forma más sencilla y accesible posible toda la información”, dijo Herou.