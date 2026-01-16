La Intendencia de Montevideo (IM) detectó que en los primeros días de 2026 tres playas de la capital superaron los niveles de contaminación fecal del agua por la bacteria enterococo, establecido por un nuevo decreto de octubre del año pasado del Ministerio de Ambiente.

La comuna realiza muestreos semanales de la calidad del agua, y el 7 y 8 de enero registraron cifras superiores de enterococo en las playas Verde, La Mulata y Los Ingleses, de acuerdo con lo estipulado en el nuevo decreto.

La Mulata registró 1.200 unidades formadoras de colonias (UFC) por cada 100 milímetros –el nivel más alto desde octubre pasado–, Los Ingleses tuvo 1000 UFC y Playa Verde, 710 UFC.

Con estas detecciones, se totalizaron ocho playas que han presentado contaminación, teniendo en cuenta las que sucedieron entre noviembre y diciembre de 2025: Pocitos, Cerro, Punta Yeguas, Zabala de Pajas Blancas y Del Nacional en la zona de Casabó.

Las playas no fueron inhabilitadas en ninguno de los casos, dado que el nuevo decreto da un plazo máximo de dos años para que sean obligatorios los parámetros establecidos.

También, según un comunicado de la IM que refiere a la aptitud de baños en las playas de Montevideo de la semana del 2 al 8 de enero, en los tres casos de contaminación en enero se izaron las banderas sanitarias, a diferencia de noviembre y diciembre, cuando eso no se hizo.

El Decreto 226 –actualización del Código de Aguas– determina que la contaminación fecal en las playas pasará a evaluarse según el nivel de enterococos, dejando atrás la valoración por coliformes fecales. Este criterio es recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Además, establece que los cuerpos de agua no se considerarán aptos para baños cuando excedan los siguientes parámetros microbiológicos: “La media geométrica de enterococos fecales en agua marina, salobre y dulce, supere 200 UFC/100 mL o 200 NMP/100 mL o 3.000 CCE/100 mL, calculada como media móvil de cinco muestras recolectadas durante un período no mayor a 40 (cuarenta) días y/o una muestra puntual exceda los 500 UFC/100 mL, o 500 NMP/100 mL o 7700 CCE/100 mL”.

Las playas del este con mayor presencia de contaminación son la Sur de Cabo Polonio y la del balneario Solís

Los muestreos de contaminación del agua que se desarrollan de manera periódica en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha arrojaron que las playas Sur de Cabo Polonio, en Rocha, y la del balneario Solís, en Maldonado, son las dos del este del país con niveles altos a principios de 2026, aunque esos departamentos continúan midiendo los coliformes.

Existen 52 puntos de control en el este del país, desde Parque Carrasco, en Ciudad de la Costa, hasta Barra del Chuy, en la frontera con Brasil.

Aunque se constató que Rocha tiene las playas menos contaminadas del este del país, se registró en ese departamento la mayor presencia de coliformes en 2026. La playa Sur de Cabo Polonio tuvo una medición de 1.400 UFC/100 mL, una cifra que podría llevar a la inhabilitación de la playa si no fuera por una cuestión jurídica, según publicó El Observador.

Después se encuentra La Bahía de La Paloma con 160 UFC por 100 milímetro. Las restantes mantienen mediciones inferiores a 100 UFC.

Para Maldonado, el punto con un alto nivel fue la playa Solís, con 710 UFC/100 mL. Le siguen la de Piriápolis en la zona conocida como La Rinconada con 300 UFC/100 mL, la que está a la altura del hotel Argentino con 140 UFC/100 mL, luego la de El Emir, en Punta del Este, con 290 UFC/100 mL, y la de Sauce de Portezuelo con 230 UFC/100 mL.

En el caso de Canelones, hay una distinción en la medición, por lo que no es posible comparar los datos. Asimismo, no se publican las cifras individuales de cada muestreo, sino la media geométrica de cada playa, tomando los últimos cinco muestreos. El departamento canario calculó que el balneario con la contaminación más alta es Costa Azul, con 74 UFC/100 mL.