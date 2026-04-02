El Faraday Lab, una iniciativa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar), tiene como objetivo convertirse en un referente nacional y regional en materia de baterías y movilidad eléctrica, al tiempo que apunta a posicionar a Uruguay como un hub de innovación en el área, explicaron, en diálogo con la diaria, dos de sus cofundadores Erika Teliz y Santiago Martínez.

“Buscamos ser referentes del tema no solo a nivel nacional sino que también en la región”, afirmó Teliz, responsable de Faraday Lab.

Actualmente, el equipo mantiene vínculos con universidades de la región y de España, en una estrategia orientada a fortalecer la inserción internacional y posicionar al país como actor relevante en electromovilidad, agregaron los expertos.

Teliz y Martínez destacaron que, pese a su escala, el país presenta una adopción per cápita de movilidad eléctrica superior a la de países como Brasil o Argentina, lo que abre una ventana de oportunidad.

“Si podemos avanzar fuertemente en estos temas, podemos tener regionalmente un hub en Uruguay de conocimiento y también de empresas. Confiamos mucho en eso y apostamos en colaborar para que el sector productivo pueda crecer”, sostuvo Teliz, doctora en Química y docente universitaria.

En la misma línea, Martínez, profesor universitario y especialista en seguridad térmica en baterías de ion-litio, remarcó que es posible generar una “industria” en el país con base en en la segunda vida de las baterías así como también en el reciclaje de las mismas.

“Además, ambientalmente tiene mucho sentido, porque al alargar la vida (de las baterías) se termina bajando muchísimo la huella de carbono”, resaltó.

Inicios

Si bien la iniciativa comenzó el año pasado con el impulso de Teliz, Martínez, Juan Pedro Carriquiry y Federico Arismendi, sus integrantes cuentan con una trayectoria que se remonta a años de trabajo académico previo en materia de baterías o electromovilidad.

Asimismo, integran la iniciativa cuatro estudiantes (dos de posgrado y dos de grado): Sebastián Bibiloni, Iván Principi, Facundo Rivoir y Bruno Frankenstein. El laboratorio reúne a investigadores de distintos institutos -el de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química y el de Mecánica y Producción Industrial- en una apuesta interdisciplinaria poco común en el ámbito académico local.

Según Teliz, esa convergencia fue clave: “Las baterías y la electromovilidad requiere un conjunto amplio de conocimientos, es un área de trabajo interdisciplinaria”.

Los investigadores, ante la escasez de recursos destinados a ciencia, tecnología e innovación, optaron por trabajar en conjunto en lugar de competir, relató la especialista.

“Cuando empezamos a trabajar en conjunto vimos que podíamos justamente dar mejores respuestas, presentarnos a proyectos más ambiciosos, y así fue que a partir de eso nació Faraday Lab”, agregó.

Teliz sostuvo que el nombre del laboratorio surgió de Michael Faraday, un físico químico del siglo XIX que se destacó por sus avances en el área de la electroquímica.

Los expertos remarcaron que el objetivo de Faraday Lab es impulsar proyectos que estén “fuertemente vinculados” con todos los actores del sistema.

“No queremos que Faraday Lab sea un ente académico separado donde la gente solo venga a consultar, queremos que sea considerado parte del ecosistema de la electromovilidad. Es por eso que estamos trabajando muy de cerca, tanto con los actores públicos como con los privados”, añadió Teliz.

Actualmente, el laboratorio ha generado vínculos y algunas líneas de trabajo con la Dirección Nacional de Energía, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), Bomberos y varias empresas.

De la investigación a los prototipos

Uno de los rasgos distintivos del Faraday Lab es su orientación a la investigación aplicada. Martínez destacó que uno de los principales logros ha sido avanzar en prototipado con el objetivo de llevar el conocimiento científico a soluciones concretas.

“De los logros más interesantes que tuvo el laboratorio [...] es el prototipado, o sea, llevar a cabo la investigación aplicada para resolver un problema concreto”, afirmó.

Actualmente, la mayoría de los proyectos se desarrollan con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en articulación con empresas y actores del sistema productivo. Entre ellos se incluyen iniciativas con empresas como PANELUR e INGENER, así como un proyecto con CUTCSA, en el marco de la electrificación de su flota.

Eje estratégico: segunda vida de las baterías

El núcleo de trabajo del laboratorio se centra en la reutilización de baterías de vehículos eléctricos, una línea conocida como “segunda vida”. En lugar de desecharlas cuando dejan de ser eficientes para el transporte, el equipo investiga cómo reaprovecharlas.

“Nos enfocamos en qué hacemos con las baterías que entran al país después de su primer uso, [...] es decir estudiamos las baterías para entender cuál es su estado de salud, qué degradación tienen, y luego vincularlas de forma segura a un nuevo uso”, explicó Martínez.

El experto dijo que el equipo ha participado de proyectos con distintas empresas, como es el caso de PANELUR, que busca construir edificios eficientes o verdes, o con INGENER en el desarrollo de cargadores eléctricos con baterías.

Este enfoque no sólo responde a criterios ambientales, sino también económicos y estratégicos. Teliz subrayó que estas baterías aún pueden conservar hasta el 70% de su capacidad original y contienen minerales críticos como litio, níquel o cobalto.

“Cuanto más tiempo lo utilicemos, más eficiente es el uso”, afirmó.

En ese sentido, el laboratorio ya está desarrollando prototipos que reutilizan baterías provenientes de vehículos eléctricos -incluyendo unidades cedidas por UTE- para aplicaciones como almacenamiento energético en edificios o sistemas de carga.

Importancia

En las próximas semanas, el laboratorio publicará un informe sobre la durabilidad de las baterías dedicadas a la movilidad eléctrica.

“Llega un momento en el que las baterías del auto, del ómnibus, no funcionan más. Sin embargo, su capacidad de almacenamiento todavía es muy grande. Ahí viene lo que llamamos la segunda vida. Su primera vida sería en el auto o en el ómnibus, la segunda es en otro uso. Estimamos que vamos a tener un gran número de baterías que tienen una capacidad de almacenamiento muy grande, por lo que darles un segundo uso también es un tema de economía circular”, afirmó Teliz.

A pesar de que actualmente el volumen de baterías desechadas es pequeño, en los próximos años aumentará, lo que obligará a tener una solución, remarcaron los especialistas.

“Queremos que Uruguay tenga una solución nacional, que no sea importada, [...] para que el tema se tome como una línea de negocio”, dijo Teliz.

Seguridad, reciclaje y regulación

Además de la segunda vida, Faraday Lab trabaja en áreas como la seguridad térmica y el reciclaje de baterías.

“Queremos tener investigaciones [...] y poder enseñar también”, indicó Martínez sobre la línea de seguridad.

En cuanto al reciclaje, se trata de un campo aún incipiente en Uruguay, pero con alto potencial. El laboratorio ya articula con otros grupos académicos y actores del ecosistema para desarrollar capacidades locales, como es el caso del grupo del Instituto de Ingeniería Química, liderado por Santiago Seiler y Gustavo Sánchez.

Además, el laboratorio se encuentra en diálogo con el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro para promover un emprendimiento dedicado al reciclaje de baterías.

“Está todo muy en pañales, pero es momento [...] de colaborar para que se consolide un emprendimiento nacional [...] y que el conocimiento y las ganancias se queden en Uruguay”, señaló Teliz.

Laboratorio abierto

Uno de los proyectos que desarrollan los investigadores es el GreenTech Hub, una iniciativa conjunta con un laboratorio de energía solar en Salto, liderado por el doctor Rodrigo Alonso Suárez e impulsado por la Udelar.

GreenTech Hub es el primer laboratorio abierto de la Udelar, orientado a poner equipamiento y conocimiento al servicio de empresas, emprendedores y tomadores de decisión.

La iniciativa busca posicionar a dicho laboratorio como un hub en materia de energía verde.

“Lo que nosotros buscamos [...] es poner el equipamiento en función de las necesidades sociales y empresariales”, explicó Teliz.

El proyecto, financiado en parte por la ANII, comenzó en marzo y tiene una etapa inicial de tres años, tras la cual deberá sostenerse de forma autónoma.