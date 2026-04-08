Uruguay superó los 1.700.000 hogares con medidores inteligentes instalados, alcanzando una cobertura cercana al 100% y consolidando una transformación estructural de su sistema eléctrico, destacaron este martes autoridades de UTE y representantes del sector tecnológico.

El despliegue, impulsado por UTE junto a la empresa tecnológica ISBEL, es considerado un “hito” en la digitalización energética del país y en la modernización de la red eléctrica, subrayó la presidenta de la empresa pública, Andrea Cabrera, durante una conferencia de prensa. “Esto es un hito para nuestro país y para nuestra empresa, porque ha significado realmente un cambio de paradigma”.

Cabrera destacó que el proceso fue resultado de una decisión iniciada en 2016: “Que hoy tengamos algo más de 1.700.000 medidores inteligentes instalados es producto de una planificación estratégica que se hizo en su momento. Una decisión de una empresa pública de apostar por ese camino”.

En esa línea, sostuvo que el avance posiciona a Uruguay a nivel regional: “El ejemplo de esta digitalización coloca al país como referente en la región. Hay muy pocos países con este nivel de cobertura. Me animaría a decir que somos pioneros en alcanzar prácticamente el 100%”.

Desde el sector privado, el CEO del Grupo Cuántic (compañía que reúne a las tecnológicas Isbel, Synapsis y Qubox), Rafael Staricco, coincidió en el carácter pionero del proceso. “La verdad que es un orgullo para mí y para nuestra empresa estar formando parte de esta mesa. [...] Trabajamos hace ya mucho tiempo en Latinoamérica y les puedo garantizar que este proyecto es pionero en la región [...] Es una referencia no sólo para la región sino que a nivel global”, afirmó.

El cambio

Según explicó Cabrera, el avance permitió pasar de un sistema tradicional a uno basado en datos en tiempo casi real: “Antes eran medidores donde solamente se recibía luego, pasado el tiempo, la información. Y ahora pasamos a tener datos cada 15 minutos”.

Esa capacidad de monitoreo impacta directamente en la gestión del servicio y la experiencia del usuario. “Tenemos muchísima información que nos permite un ida y vuelta con el cliente, nos permite mejorar la calidad del servicio [...] ser muchos más eficientes en la gestión, en lo que tiene que ver con reconexiones, con tiempo de respuesta, con cambios en la potencia contratada”, afirmó.

La jerarca también remarcó los efectos en eficiencia y sostenibilidad: “También este elemento ha ayudado y contribuye hoy en día de manera muy significativa a la reducción de pérdidas y a mantenerlas en un nivel sensiblemente menor que el que teníamos hace algunos años”.

Asimismo, la presidenta de UTE sostuvo que este cambio implicó una “optimización de los recursos” y destacó que se han desarrollado varios programas de software que permiten trabajar de forma anticipada para reparar fallas en el servicio.

Cifras

El despliegue masivo de medidores inteligentes en Uruguay no solo transformó la infraestructura eléctrica, sino que habilitó una mejora en la calidad del servicio, la eficiencia operativa y la relación con los usuarios, según explicó el gerente del área comercial de UTE, el ingeniero Pablo Regina.

Durante la presentación, Regina destacó que estos dispositivos van mucho más allá de la medición tradicional: “Nuestros medidores no solo transmiten información cada 15 minutos, [...] sino que también envían otro tipo de medidas como la potencia, la intensidad, la corriente, el voltaje”.

Además, subrayó que el sistema incorpora comunicación bidireccional, lo que permite actuar sobre los equipos en tiempo real: “Podemos enviar una orden para ejecutar al medidor y [...] él también nos envía algunas señales que nosotros podemos recibir y procesar”.

Uno de los impactos más relevantes se dio en la facturación. “Tenemos casi el 100 por 100 de las facturas con lecturas reales”, afirmó Regina, quien detalló que las estimaciones, que fueron históricamente fuente de reclamos, se redujeron de 10% a apenas 0,28%. En la misma línea, señaló que “bajaron drásticamente también los reclamos por importes facturados, al alcanzar un descenso del 75% desde el 2018 al 2025”.

El sistema también permite anticipar fallas en la red con mayor precisión: “Podemos detectar de antemano una falta de suministro en un medidor [...] el medidor envía una señal [...] cuando está quedando sin servicio”, lo que habilita respuestas más rápidas y focalizadas.

Regina remarcó que la digitalización también abrió la puerta a nuevos esquemas tarifarios. “Esto nos posibilitó lo que llamamos tarifa inteligente”, explicó, que permite mayor flexibilidad en horarios de consumo y precios diferenciados. Según indicó, esta modalidad puede generar “una reducción para los clientes de un 20% en su factura” y ya cuenta con más de 390.000 usuarios adheridos.

La incorporación de herramientas digitales para los clientes es otro de los cambios destacados. A través de la aplicación UTE Clientes, los usuarios pueden acceder a información detallada de su consumo: “Pueden ver el desglose porcentual de su factura (…) y también la información diaria del consumo”, señaló, lo que evita sorpresas a fin de mes.

En el plano operativo, los avances también son significativos. “El 80% de las actividades de campo de comercial se hacen en forma remota en este momento”, indicó Regina, lo que reduce costos y tiempos de respuesta.

Un ejemplo concreto es la reconexión del servicio: “Pasamos de un promedio de 9 horas a 15 minutos”, afirmó. También destacó que ya no es necesario enviar cuadrillas en muchos casos, lo que permitió ahorrar “112.000 horas brigada” y redirigir recursos a tareas más críticas.

Por su parte, Staricco explicó que el sistema implementado corresponde a tecnología de última generación: “El proyecto de UTE es lo que se conoce en la industria de tecnología como un sistema AMI (Infraestructura de Medición Avanzada)(…) Es la última tecnología que hay hoy disponible en los diferentes países desarrollados”.

También destacó que no se trata sólo de medición remota: “Es un proyecto que tiene un mix de hardware, de software, de inteligencia artificial para la generación de algoritmos y la detección de patrones de patrones”.

Finalmente, valoró el impacto de la iniciativa en el desarrollo tecnológico local: “Este tipo de proyectos [...] son un capital muy importante para también poder llevar la industria nuestra hacia el exterior”.