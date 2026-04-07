Desde 2019, UTE lleva a cabo anualmente un estudio en el que consulta a sus grandes consumidores acerca de cómo evalúan el servicio general que la empresa pública les brinda. Para esto, solicita la investigación a la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), que aplica una idéntica metodología para realizar el mismo estudio en todos los países de América Latina y el Caribe.

A su vez, la CIER contrata a la empresa brasileña Innovare Pesquisa (traducido al español como Innovare Investigación), especializada en investigación de mercado, opinión y evaluación de políticas públicas, para elaborar un exhaustivo cuestionario donde se valoran diversos aspectos como la calidad de la energía eléctrica, la atención recibida en los distintos canales de comunicación, la claridad en la información contenida en las facturas, el compromiso de la empresa estatal con el medio ambiente y la naturaleza y su honestidad, seriedad y transparencia en los diferentes ámbitos de operación, entre varios otros rubros.

Para llevar adelante el estudio en nuestro país, Innovare Pesquisa subcontrata a la consultora uruguaya Grupo Radar, quien se encarga, a través de sus encuestadores, de contactar a las diferentes empresas de forma telefónica para realizar la encuesta.

Según el informe elaborado por UTE, al que accedió la diaria, el último estudio, realizado a fines de 2025, mostró que 91,2% de los clientes que respondieron el cuestionario están satisfechos con el servicio que brinda UTE. En este sentido, 89,5% muestra un alto grado de satisfacción al no verse afectado por interrupciones y 87,1% está satisfecho con la actuación de UTE a la hora de restablecer el servicio en caso de interrupción.

Asimismo, 84,1% presenta también altos niveles de satisfacción con el aviso anticipado de trabajos planificados en la red eléctrica que afectan su servicio, lo que son los cortes de energía programados previamente.

A su vez, 95% se encuentra satisfecho con la información contenida en la factura recibida, tanto por la exactitud de la información brindada como con las fechas de vencimiento y los canales para el pago.

Con respecto a la atención recibida en los diferentes canales de comunicación, es valorado el conocimiento de los agentes de atención sobre el tema planteado, la amabilidad y disposición, el cumplimiento en los plazos informados para la solución del problema y la facilidad de entrar en contacto, entre otros aspectos, alcanzando un nivel de satisfacción de 81,2%. El canal más utilizado para contactar a UTE es la Gerencia de Grandes Clientes, con 96% de satisfacción, y, en segundo lugar, el call center, con 91% de satisfacción.

Asimismo, 87% de los clientes entiende que UTE es una empresa honesta, seria, transparente y ética al tratar de diversos temas, y 90% considera que la empresa pública es responsable y consciente con respecto al cuidado del medio ambiente y la preservación de la naturaleza, y también comprometida con la seguridad de la población para que esta no corra riesgos con relación a la electricidad.

Luego de las respuestas obtenidas en los diferentes aspectos evaluados, se elabora el índice de satisfacción con la calidad percibida, que se ubica en 80,1%. De esta forma, este resultado muestra que 80% de los clientes de este segmento perciben el servicio eléctrico con altos niveles de satisfacción.

Dentro del conjunto de clientes que UTE buscó contactar en 2025, más de 50% eligió brindar sus opiniones y realizar esta encuesta, lo que implica, según la empresa pública, que los resultados obtenidos son altamente representativos.