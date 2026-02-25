En octubre de 2025, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo en una rueda de prensa que junto a UTE estaban trabajando en “tener una cabeza disruptiva desde el punto de vista tarifario” no solo para las empresas, sino para la ciudadanía”.

En ese marco, señaló que cuando fue directora de la oposición de UTE en el período pasado, planteó que la situación de las personas que viven en el norte del país, en departamentos como Artigas, Salto, Paysandú y Rivera, es diferente al resto del territorio por las altas temperaturas, y que el uso del aire acondicionado –que puede ser más frecuente y aumenta el consumo de energía– no es algo “superfluo”, sino que “es una realidad de calidad de vida”.

Por esa razón, indicó que es necesario que UTE tenga como desafío y tarea “pensar cuál es la demanda tanto de [la] población como de [la] industria”, con el objetivo de “tener un pliego tarifario acorde a esa demanda y que considere todo esto a la vez”, “qué recursos tenemos, qué infraestructura damos”, comentó.

El miércoles, el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, visitó Salto y se reunió con el intendente Carlos Albisu. En una rueda de prensa, al ser consultado sobre la demanda histórica de los ciudadanos sobre poder tener una tarifa diferencial para los departamentos del norte debido a las altas temperaturas, el jerarca apuntó que Cardona “encabezó uno de los proyectos para buscar una solución”, pero admitió que “no es fácil”.

De todas formas, afirmó que el compromiso del gobierno es “dar el primer paso” con la implementación de una tarifa diferencial. Adelantó que hay “tres o cuatro proyectos arriba de la mesa”, pero prefirió no dar detalles para no estar “ventilando determinadas posiciones”. Bentancor dijo que lo certero es que están “mandatados por la ministra a trabajar firme en empezar a encontrar soluciones”.

En diálogo con la diaria, el jerarca afirmó que este tema es “una de las prioridades” para la gestión y que espera llegar a diciembre de este año, cuando se estudian las tarifas, “con una propuesta más contundente”.

Para el vicepresidente, las dificultades que se imponen al querer implementar una tarifa de este tipo son en términos de justicia, ya que “si querés hacer algo especial y que sea justo no podés atacar a todos por igual”, si se compara la situación de personas y empresas, por ejemplo. Bentancor indicó que en Salto 14.000 hogares reciben el Bono Social de UTE, que es una bonificación a las facturas de los hogares con bajos recursos económicos asociados a programas del Ministerio de Desarrollo Social y al Plan de Inclusión de UTE.

Por lo tanto, afirmó que el problema en aplicar esta tarifa no radica en que “el volumen de dinero” a invertir “sea muy grande”, sino en encontrar “la parte de que sea justo”.

Bentancor entiende que este tipo de exoneración no es “para todo el mundo; no en todo momento”. Por ejemplo, a modo de adelanto, consideró que en la práctica no puede brindar el beneficio de tarifa diferencial a un hotel, que se trata de un establecimiento que “tiene una potencia contratada elevadísima y que puede pagar su consumo”.

Sin embargo, aclaró que eso es una idea suya y que quizá pueda aparecer alguna voz que opine que pueda ser una buena opción incorporarlos. “Tenemos compañeros trabajando duro en este tema, haciendo los números, viendo de dónde podemos dar determinadas bonificaciones. Lo vamos a seguir de cerca”, afirmó.

Consultado sobre cómo se va a trabajar a nivel interministerial en las propuestas, Bentancor apuntó que cuentan con el visto bueno de la ministra para avanzar, y una vez que a nivel técnico tengan alguna propuesta elaborada, la elevarán al Ministerio de Industria, Energía y Minería y este “tiene que negociar” con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Director de la oposición señaló que aún no ha llegado alguna propuesta al directorio

A finales del año pasado, el director de la oposición de UTE, Darío Castiglioni, y el director oficialista, José Luis Pereira, se reunieron con una delegación de ediles de Artigas, Rivera y Salto por este tema. Castiglioni dijo a la diaria que en ese encuentro les manifestó que, más allá de su posición personal sobre el tema, la decisión de avanzar va a ser del Poder Ejecutivo.

“Acá le podemos decir que sí, que estamos de acuerdo, que entendemos que es una zona que en realidad tiene una particularidad con el tema de las temperaturas, pero más allá de eso, no deja de pasar por una resolución del Poder Ejecutivo”, manifestó.

Castiglioni aseguró que aún no ha llegado una propuesta sobre el tema al directorio y que por esa razón “es difícil opinar” sobre algo que desconoce. “Yo no sé [sobre] la propuesta. Cuando eleven esas propuestas a directores, entonces ahí las estudiaremos y podremos recién ahí tomar una posición al respecto”, señaló.