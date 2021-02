Los empates de Nacional, el sábado como local con Plaza, y de Liverpool este domingo en la sofocante mañana del Tróccoli con Cerro dejaron a ambos clubes liderando la Tabla Anual y la del Clausura, respectivamente, pero detrás de ellos se movieron bastante las cosas, en una fecha que se cerrará este lunes, ya casi en la mitad del campeonato.

El sábado en el Gran Parque Central Nacional y Plaza empataron 1-1. Agustín Lucas contó para Garra que “por momentos el área tricolor fue un flipper de maquinitas de balneario. Un ruido, tres rebotes, el abismo. Giordano, manos en jarra, hacía gestos con el mentón preguntando qué estaba pasando. Emiliano Martínez también probó de pelota quieta. Pasó cerca, no hubo suspiros al unísono, salvo frente a los televisores. Nacional convirtió el primero, cuándo no, por Gonzalo Bergessio. Una mala salida de Leonai Souza, un quite de Pablo García, que otra vez jugó un gran partido, y un pase filtrando a la defensa, que quedaba mal parada en la salida. Bergessio definió torcido, pero cobró. Plaza empató casi enseguida, Leonai se recuperó y metió un pase brillante para que Mascia, que había sido errante, definiera mejor que nunca. El empate se parecía más al trámite, pero eso al fútbol no le importa demasiado”.

El domingo Liverpool tuvo un durísimo oponente en Cerro y el partido también terminó 1-1, pero los negriazules mantuvieron la punta del Clausura con la misma ventaja que tenían sobre los tricolores (dos puntos), aunque se les acercó Wanderers, que consiguió un gran triunfo en Melo ante Cerro Largo 3-1, y se les podría arrimar aún más Torque, que juega en la noche del lunes en el Centenario con Boston River.

En la victoria de Wanderers sobre el extraño terreno del Ubilla, con pasto tupido y alto y con zonas inundadas, anotaron Leonardo Pais, Hernán Rivero y Diego Riolfo, mientras que el empate parcial lo había colocado Gabriel Báez. Así contó Chenlo el golazo que abrió el camino de la victoria bohemia: “Leonardo Pais avanzó por la zona central, fue mirando, como quien vicha cómo estará el centro de Melo, pero no era su intención llegar hasta la confitería La Americana, sino sacar bruto chumbazo que terminó clavándose en el ángulo superior derecho del arquero Ramiro Bentancurt”.

Haciendo números

Wanderers quedó muy bien en el Clausura (tercero, con 12 puntos, detrás de Liverpool, que tiene 15, y de Nacional, con 13) y también en posiciones de privilegio en la Tabla Anual, donde está con 46 unidades igualado con Liverpool y Torque, que juega este lunes, por detrás de Peñarol (48) y de Nacional (56). Hay que ponerles muchísima atención a estas posiciones, porque el lunes que viene, después de finalizada la novena fecha, se deberá decidir quién será Uruguay 3 en la Copa Libertadores, lo que seguramente estará entre Peñarol, Torque y Wanderers.

En Maldonado, River Plate consiguió de atrás una importante victoria 2-1 ante el Deportivo local, lo que lo coloca muy bien en el Clausura, sobre todo cuando se le sumen los dos puntos que reclamó ante Fénix, y también en la Tabla Anual para clasificar a la Copa Sudamericana.

El equipo montevideano debió dar vuelta el resultado, dado que terminó el primer tiempo perdiendo 1-0 con un golazo de tiro libre de Ignacio Nicolini, pero en la segunda parte Marcos Montiel y Matías Arezo, ejecutando un muy polémico penal, pusieron el 2-1 final, que deja comprometido al elenco fernandino en la Tabla del Descenso, en la que ahora figura en el cuarto escalón de abajo para arriba con un promedio de 1,241, por delante de Boston River (1,169, que juega este lunes), Danubio (1,031, también juega el lunes) y Cerro (0,924).