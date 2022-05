El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, conformó una lista de 35 futbolistas reservados de cara a los tres partidos amistosos que el equipo disputará en junio. Entre las novedades destacan las inclusiones de Martín Satriano, Agustín Canobbio y Brian Ocampo.

La reserva está conformada por cuatro goleros, siete zagueros, cuatro laterales, seis mediocampistas, cuatro volantes ofensivos y diez delanteros. Todos formaron parte de alguna de las reservas que Alonso presentó en el primer semestre del año, pero no todos llegaron a ser convocados o a tener minutos.

En este sentido, se destaca el caso de Satriano, que estuvo en la primera reserva del director técnico celeste, que era de 50 jugadores, pero luego no volvió a ser incluido. El futbolista de 21 años del Inter de Milán, que estuvo este semestre a préstamo en el Brest de Francia, viene manteniendo una participación destacada en la Ligue 1, en la que ha disputado 14 partidos (diez como titular) y ha convertido cuatro goles.





Lista de reservados por @AlonsoDT para los partidos de junio por Fecha FIFA.



(2/6)

(5/6)

(11/6)



Transmite https://t.co/qVMBrYsfD9#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/vPkGspOxFe — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 13, 2022

Cannobio, por otro lado, lleva ocho partidos jugados con su nuevo club, el Athletico Paranaense de Brasil, repartidos en cinco del Brasileirão (tres de titular) y tres por la Copa Libertadores.

Ocampo, mientras tanto, ha tenido un semestre complicado en Nacional, con lesiones y recaídas, pero no le han impedido disputar 11 partidos (seis como titular) entre el Campeonato Uruguayo y la Libertadores; anotó dos goles por el torneo local.

Además de estos tres futbolistas, regresaron a la reserva el zaguero Sebastián Cáceres, del América de México, que aún no ha debutado con la celeste a nivel de mayores, al igual que el delantero Nicolás Diente López, de Tigres, que fue convocado para la doble fecha de las Eliminatorias de enero, en la que no tuvo minutos, y no pasó de la reserva en febrero.

A ellos se suman el lateral del Dínamo de Moscú Guillermo Varela, que no tiene minutos con Uruguay desde la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, y Fernando Gorriarán, del Santos Laguna, que tuvo sus primeras convocatorias con Uruguay en la última etapa de Óscar Washington Tabárez como entrenador celeste, pero se vio relegado con la llegada de Alonso.

Los amistosos del 2 de junio ante México en Arizona, el 6 frente a Estados Unidos en Kansas y el 11 contra Jamaica en el estadio Centenario también servirán como una forma de medir en qué situación se encuentran los tres principales referentes del equipo, Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani, que han tenido pocos minutos en sus clubes este semestre.

Del mismo modo, también podrán funcionar para ver cómo responden jugadores que poco a poco han venido creciendo en el equipo y han tenido una participación destacada esta temporada en el fútbol europeo, como Ronald Araújo, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez. El delantero de 22 años del Benfica, que en la Eliminatoria pudo anotar sólo un gol en la victoria 3-0 frente a Colombia, es uno de los jugadores llamados a pelear la titularidad en el Mundial.

Los tres partidos serán transmitidos por AUF TV.