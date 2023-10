El personaje de la semana

Ignacio Alonso - El ganador

El asunto del Mundial 2030 terminó convirtiéndose en una metáfora perfecta de este pequeño país sudamericano que no termina de hundirse en el tercer mundo pero tampoco entra al primero. El partido inaugural se hace en Uruguay; los otros 103, no. Un empate con sabor a derrota. Para Ignacio Alonso, sin embargo, fue claramente una victoria. Para un tipo que no pudo hacer clasificar a Uruguay a la segunda fase del Mundial por primera vez en décadas y tenía al fútbol parado hasta el miércoles, conseguir que se haga en Uruguay una Copa América subcebollitas ya hubiera sido bastante.

Horóscop

Acuario

Desarrollarás la enfermedad celíaca, pero de verdad, no por moda. Para no tener complicaciones de salud tendrás que dejar de comer gluten y de tomar cocaína, que no tiene gluten pero también hace mal.

Leo

Un audio de Astesiano te involucrará en uno de los negocios fraudulentos que lo llevaron a la prisión. Afortunadamente, el llamado “ciclo de la noticia” sobre Astesiano ha terminado y a nadie le importa más este tema. Aprovecha este momento de impunidad para probar una nueva picardía, quizá con un poco de creatividad fiscal.

Escorpio

Replantéate tu sexualidad. Dado que crees en el horóscopo desde una perspectiva místico-progresista, es un poco vergonzoso que no te la hayas replanteado antes. Si ya lo hiciste y cambiaste de orientación, te pido disculpas y te sugiero pasar a la etapa de no coger.

Capricornio

Buena semana para hacer inversiones en criptomoneda, si no fuera por las trabas impuestas por el Estado a los mercados financieros. Recuérdalo a la hora de votar y dile ¡no! al dirigismo comunista de Arbeleche.

Piscis

Estarás sometido a las vicisitudes típicas de los piscianos. Con el correr de estas semanas y otras unidades de tiempo más largas, notarás que tus aptitudes decaen y que te resulta difícil encontrar entusiasmo en el ciclo de despertar, hacer cosas y dormir. Además, verás progresivamente menos a tus amigos y tus familiares irán envejeciendo y muriendo. Piedra de la suerte: amatista.

Libra

No te va a pasar nada. Nada de nada. Igual que la semana anterior y que la otra y que la otra. La verdad, tampoco le estás poniendo mucha energía. La pandemia te dejó hecho un desastre, hasta las galerías del Centro se recuperaron mejor que vos. Viendo lo que te achanchaste en este último tiempo, te diría que te fijes más en el horóscopo chino.