“La goleada del encuentro anterior nos dejó muy mal y no queremos que se repita. Esa vez el rival nos agarró desprevenidos y logró aprovecharse de nuestra falta de concentración. Eso no nos puede volver a pasar”. Así explicó un periodista deportivo la decisión tomada por él y varios de sus colegas de concentrar 24 horas antes de la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa, que tendrá lugar el viernes de tarde. Los periodistas consideran que el argentino “es un técnico muy experiente y habilidoso, pero no invencible”. “Si trabajamos bien y salimos a la conferencia mentalizados y concentrados, lo podemos vencer”, aseguran. En los trabajos previos se hará énfasis “en la importancia de no salir a repreguntar a lo loco cuando Bielsa habla mal de la prensa, sino pensar un poco más qué le vamos a repreguntar para no quedar muy abiertos para el contragolpe rival”.

Costo de la transmisión: la transmisión de la conferencia de prensa se realizará por AUF TV y tendrá un costo de 75 dólares. Desde la calle Guayabos explicaron que se fijó ese precio “debido al enorme interés que despertó este evento”.