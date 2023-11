El lunes se publicaron los resultados preliminares del Censo 2023, que dan cuenta de un virtual estancamiento en materia de crecimiento poblacional. De hecho, las autoridades explicaron que la llegada de 60.000 inmigrantes desde el censo anterior fue clave para que la población no decreciera. “Poniéndolo en términos prácticos, podríamos decir que si fuera por Enrique Antía, Uruguay tendría 60.000 habitantes menos. Creo que esto debería llevarnos a una reflexión profunda sobre qué tipo de sociedad queremos, cuáles son los efectos positivos de la inmigración y lo peligroso que sería tener a Antía de presidente. Por suerte las encuestas le dan bastante mal, pero no hay que descansarse y decir ‘este no va a llegar. La gente no está tan mal como para votarlo. Sería un suicidio cívico. En Uruguay estas cosas no pasan’. Recordemos que lo mismo decían de Trump, Bolsonaro y Milei”.

La estrategia de Cabildo Abierto: “Penalizamos el aborto y la eutanasia, así la población sube, y prohibimos la inmigración, así la población baja. Quedamos en los mismos números que ahora pero con una sociedad mucho más linda”. Guido Manini Ríos, defensor de la raza uruguaya.