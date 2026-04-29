Cuando se conoció la noticia de que el gobierno planea eliminar la obligación de enviar a los hijos a la escuela como requisito excluyente para cobrar asignaciones familiares, desde la oposición comenzaron a manejar alternativas al sistema que se pretende modificar. Ayer, un legislador opositor presentó el homeschooling online meritocracy system, una iniciativa para que los niños puedan quedarse en casa pero manteniendo la escolarización a distancia, algo que a su vez permitiría el cobro de las asignaciones familiares. “Decidimos pensar out of the box, que es lo que uno debe hacer ante situaciones complejas. El homeschooling es sin dudas una excelente opción para el empowering de los alumnos. Además, es una clara situación de win-win, porque estamos permitiendo que los niños sigan escolarizados y cobrando las asignaciones familiares y al mismo tiempo ahorramos mucho en mantener las escuelas, un verdadero cost cutting. Realmente no nos imaginamos qué motivos podría argüir el gobierno para rechazar nuestra propuesta”.

El análisis: “Hablar de neoliberalismo para definir la ideología con que la derecha se relaciona con las clases desfavorecidas es anacrónico. Hoy en día hablamos de soretismo”. Analista en ismos.