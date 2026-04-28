La decisión del actual directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de denunciar penalmente al anterior por haber supuestamente favorecido en forma irregular a varias empresas privadas generó duras reacciones no solo entre los denunciados, sino también entre dirigentes del Partido Nacional. Varios de estos últimos afirmaron que los exjerarcas “no ocultan nada”. Estas declaraciones recibieron críticas desde la propia interna partidaria, por parte de dirigentes que se quejan de que los blancos “no ocultan nada”. “Debemos de ser el partido más transparente de Uruguay. Todas, absolutamente todas las maniobras turbias que realizamos salen a la luz y solamente dejan de estar en las portadas de los medios cuando sale a la luz alguna otra maniobra turbia”, se quejó un diputado nacionalista.

El legislador consideró que “es prácticamente una cosa natural que la gente nos llame blancos pillos, yo creo que si no fuera blanco también usaría esa expresión”.

Muchos nacionalistas consideran que mientras no se supere este “exceso de transparencia” van a seguir pasando largos períodos fuera del gobierno. “Es increíble que ni siquiera seamos capaces de encabezar un período de gobierno sin grandes escándalos, por lo menos para repetir y ahí sí dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer”.