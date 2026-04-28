Durante sus 24 participaciones en Juegos Olímpicos, los deportistas uruguayos ganaron solamente diez medallas, y hace un cuarto de siglo que se consiguió la última. Pero a pesar de que es imposible pensar en una actuación descollante de una delegación uruguaya, por lo menos en el corto plazo, se prevé que en la próxima cita olímpica, que tendrá lugar en Los Ángeles en 2028, Uruguay tenga una importante presencia. “No sabemos si vamos a poder estar en todas las medallas de bronce, pero sí en unas cuantas. Fijate que se entregan más de 350 medallas. Con todo el bronce robado que sale del país, las chances de que haya bronce de estatuas uruguayas en algunas medallas son altísimas”, explicó una autoridad del Comité Olímpico Uruguayo.

A pesar de estas expectativas, varios expertos consideran que para asegurarse el objetivo de estar presentes en por lo menos una decena de preseas sería necesario que alguien robe, funda y exporte la estatua de José Gervasio Artigas de la plaza Independencia. “Es muy difícil, pero ojo, tampoco lo descarto”, expresó uno de los expertos.