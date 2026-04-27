No todos en la Coalición Republicana desean que Luis Lacalle Pou gane la presidencia en 2029. Hay varios dirigentes que desean un triunfo frenteamplista, aunque no en cualquier escenario. Un legislador opositor dijo que le “encantaría” que Roberto Kreimerman, quien integró el gabinete de Tabaré Vázquez y luego se fue a Unidad Popular, vuelva al Frente Amplio y sea electo presidente de la República. “Desde hace años me dedico a intentar convencer a la gente de que el Frente Amplio es lo mismo que ‘los K’. No importa a raíz de qué venga la asociación. Puede ser por la compra de los derechos del fútbol, los cambios en el funcionamiento de las AFAP o alguna salida de tono de un funcionario. Lo que importa es dejar bien en claro que ellos son prácticamente una embajada de ‘los K’ en Uruguay. El problema es que se me está agotando el recurso. Pero si Kreimerman llegara a la presidencia, yo podría cumplir mi sueño de referirme al ‘gobierno K’ todas y cada una de las veces que hablo del oficialismo. Quedar otro período fuera del gobierno sería un sacrificio más que justificado para darme ese gusto”.

La duda: “Eso de ‘vamos a terminar como Venezuela’ no lo vamos a usar hasta que no se aclare si Delcy Rodríguez es buena o es mala”. Opositor desconcertado.