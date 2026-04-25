- “A Civila no me lo nombres, que es un gay machirulo, igual que Graña. Orsi también es machirulo, pero por lo menos no es gay. Ojo que no estoy discriminando a los gays, sino solo a los gays machirulos. Con los gays que no son machirulos está todo bien. Incluso si son un poco machirulos no me ofendo, porque son cosas muy incorporadas en la sociedad. De hecho, a veces yo misma soy una trans machirula. Estoy pensando que a lo mejor debería renunciar”.
- “El único tipo que más o menos se salva en este gobierno es Rafael Michelini, que es machirulo no gay pero por lo menos le pega al gay machirulo de Civila. Ojo, le pega en sentido figurado. No es tan machirulo”.
- “El problema es que en esta oficina hay muchos indios pero pocos caciques. A partir de ahora, la cacique soy yo. ¿O se dice la cacica? Está todo muy complicado. A lo mejor deberíamos volver a la época en la que uno podía usar términos ofensivos con los gays y no pasaba nada”.
- “Acá yo no estoy por un concurso ni por un CV, acá yo estoy por méritos, ¿se entiende? Tuve el mérito de convencer al Pacha de que yo tenía que venir para acá. Si alguien tiene más méritos, que los muestre”.
- “¿Cómo estás, Sebastián? Yo sé que vos sos del Partido Nacional y yo del Frente Amplio, pero eso no quiere decir que no tengamos puntos de acuerdo. ¿No te parece que se nos fue un poco la mano con eso de no poder ofender a los gais? Se me ocurrió que podemos formar un frente común, que estaría encabezado por vos, yo y Romina”.
- “Jajaja. Me encantó tu respuesta, Seba. A la política uruguaya le faltan más personas como vos, sin pelos en la lengua y que no mide los costos políticos a la hora decir lo que piensa. Medio fuerte lo que dijiste de los trans, pero tampoco me quiero poner hipersensible”.
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