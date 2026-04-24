Rafael Michelini justificó ayer las críticas que había hecho al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por no implementar políticas para personas en situación de calle, a pesar de que “estaban los planes y estaba el dinero”. Si bien Michelini dejó entrever que en la actualidad se está desarrollando un plan, muchos vieron las declaraciones de ayer como una muestra más de que el líder del Nuevo Espacio está utilizando el tema con fines electorales. “Acá hay una clara intención de Michelini de pegarle a su propio gobierno para perder la mayor cantidad de votos posibles, así puede retirarse de la política, porque lo tiene medio cansado. El tema es que no puede decir ‘me voy porque me di cuenta de que no voy a llegar a mucho en este negocio’. Es mucho más digno decir ‘me voy porque la gente no me vota; el mundo de hoy en día ya no es el mío’”, aventuró un dirigente del FA.

Otros en la interna frentista manejan la posibilidad de que Michelini estuviera pegándole al titular del Mides, Gonzalo Civila, para quedarse con su cargo, pero el dirigente consultado consideró que una maniobra como esa “no forma parte del estilo de Michelini, que prefiere salir a pedir ministerios a los cuatro vientos, precisamente como forma de perder votos”.