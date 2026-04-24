Uno de los componentes fundamentales de la “fiebre mundialista” que se desata cada vez que comienza una Copa Mundial de Fútbol es el álbum de figuritas con los jugadores de todas las selecciones. Conseguir llenar las páginas del álbum con los integrantes de las 48 selecciones que van a participar en la competición se transforma durante dos meses en un hobby apasionante para niños y no tan niños. Pero esta actividad, que suele asociarse casi exclusivamente al entretenimiento, podría pasar a ser peligrosa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las Fuerzas Armadas de su país van a “exterminar” a cualquier niño o adulto que intente cambiar figuritas de la selección de Irán. “Nuestro objetivo es sacar a la selección de fútbol del campeonato, pero aún si lo logramos, es muy difícil que se pueda sacar del álbum. Así que lo que vamos a hacer es establecer un bloqueo al intercambio de figuritas de la selección iraní. Cualquiera que sea descubierto realizando esta acción, en cualquier parte del mundo, puede irse despidiendo de este mundo, porque nosotros no permitiremos que nadie tenga vínculos con el estado terrorista de Irán”.

La contra amenaza: “Si Trump bloquea el intercambio de figuritas de Irán, nosotros vamos a bloquear el intercambio de figuritas de Irán”. Gobernante iraní que ya ni sabe dónde está parado.