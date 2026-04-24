A medida que avanza la investigación sobre la compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama van surgiendo nuevos elementos que dejan muy mal paradas a las autoridades del gobierno pasado. En filas de la oposición estiman que la estrategia de salir a decir que lo más preocupante de todo el caso es que se estén produciendo filtraciones a la prensa comenzará a desplegarse lunes o martes. “Aún no están redactadas todas las declaraciones que vamos a realizar, pero van a girar en torno a que hay una operación conjunta entre la prensa oficialista y el Poder Judicial para evitar que Luis Lacalle Pou vuelva a la presidencia, y que eso es una maniobra desestabilizadora que pone en peligro a la democracia y el estado de derecho. Obviamente que cuantas más revelaciones aparezcan, más antidemocráticas van a ser las filtraciones”, adelantó un legislador opositor.

La explicación: “Astesiano, Marset, Elbio Rodríguez, Cardama y el Tueco son facilitadores”. Opositor con cassette.