El puma que desde hace algunos días merodea la zona en donde está ubicado ese barrio cerrado fue avistado nuevamente el sábado. En esta ocasión las cámaras lo detectaron dentro del campo de golf de La Tahona. La novedad esta vez es que estas cámaras también registran sonidos. En algunos fragmentos de las filmaciones se puede escuchar al puma quejándose por la “altísima” carga impositiva que hay en Uruguay. “Esto no se aguanta más. Si no bajamos el peso del Estado, el país productivo se va a ir a la mierda. Entre lo que te saca el BPS, lo que te saca la DGI, lo que pagás de combustible, de electricidad y de celular, al final te das cuenta de que no vale la pena esforzarse”.

Pero el felino no solo se quejó de los altos impuestos, sino también de la forma en que estos se gastan. “Por un lado, te sacan las ganas de laburar a vos; por otro lado, les dan tu plata a los gatos mugrientos que andan todo el día en la calle, con lo que también les sacan a ellos las ganas de trabajar y esforzarse, y en lugar de eso se dedican a tener gatitos. Es una política suicida para el país”.