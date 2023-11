“Sabemos que vamos a tener que hacerlo en algún momento, pero la verdad es que le estamos dando largas al asunto. Va a ser una decepción muy grande para muchísimos colorados. Además, tampoco decidimos quién va a ser el encargado de contarlo, porque obviamente es una tarea que nadie quiere hacer. Estamos angustiados”. Así definió un dirigente del Partido Colorado la situación con respecto a las precandidaturas presidenciales en esta colectividad política. Es que las encuestas siguen mostrando a Pedro Bordaberry como la figura a quienes prefieren los colorados para ser candidato a la presidencia. El problema es que Bordaberry ya anunció que no se presentará. “Claramente hay una cantidad de votantes colorados que no siguen demasiado las noticias y por eso aún creen que Bordaberry se quiere presentar. Y sí, es obvio que mantenerlos en el engaño está mal y no nos sirve, porque impide a los demás precandidatos ir ganando terreno. Pero, seamos honestos, a nadie le gusta la idea de tener que decirle a un colorado de 85 años que la única posibilidad de que su partido no termine abajo del Partido Independiente en realidad no existe”.

El diagnóstico: “No me parece tan grave que un 14% crea que Bordaberry podría ser candidato. Me parece bastante más grave que un 1% crea que Ernesto Talvi podría ser candidato”. Dirigente colorado perplejo.