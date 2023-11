El ministro de Defensa Nacional participó ayer en una actividad partidaria y volvió a su hogar a altas horas de la noche. Allí se registró un incidente con su esposa, quien detectó una mancha de rouge en el cuello de su camisa blanca. Al ser increpado, García aseguró que “con los ministros del Frente Amplio era mucho peor. Ellos no volvían a su casa con una mancha en el cuello de la camisa. Volvían con diez manchas, y en todos lados: cuello, puños, mangas, lo que sea. Entonces, antes de acusar al ministro actual, yo creo que habría que recordar un poco más cómo era la situación con los anteriores. Hay que tener memoria”. A pesar de la vehemencia con la que García se defendió, la estrategia no dio resultado y tuvo que pasar la noche en el sofá. “La primera vez que me lo dijo le hice caso. La segunda ya no me gustó tanto. Esta es como la vigésima vez que quiere zafar hablando de los ministros del Frente. Ya no le creo nada”, aseguró la esposa del jerarca.

“Te juro que es la primera vez que me pasa. Pero a los dirigentes del Frente Amplio les pasaba todo el tiempo”. Diputado nacionalista que no quiso dar su nombre a conocer porque le da vergüenza haber fallado como amante.