El exministro del Interior Luis Alberto Heber confirmó que volverá al Senado a ocupar su banca. El legislador anunció que lo hará “con munición gruesa” y con el objetivo de “cobrar cuentas”, algo que generó preocupación entre los legisladores. Según explicó un senador opositor, “en cualquier otro caso no nos preocuparíamos, porque claramente sería una forma de decir, pero en el caso de Heber, ajustar cuentas puede ser un eufemismo para homicidio”. “O sea, no sabemos si viene a debatir con intensidad y eventualmente con violencia o si directamente quiere atarnos de pies y manos, meternos un tiro en la nuca, tirarnos a una cuneta y después salir a decir que el hecho no es tan grave porque se trató de un ajuste de cuentas”, agregó.

Otro legislador reconoció haberse “asustado mucho” cuando escuchó al exministro del Interior hablar de “munición gruesa”. “No hay que olvidarse de que él suele usar cosas incautadas a los narcos. Capaz que cae con un rifle de asalto robado a un depósito del Ejército”.