“Yo nunca estoy conforme. Siempre quiero rendir más. Por eso no me alcanza con lo que hice hasta ahora. Quiero hacer el doble, el triple si es posible”, afirmó el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, cuando le preguntaron sobre sus propuestas para un nuevo mandato. Ruglio prometió que si es reelecto en las elecciones del domingo echará un mínimo de siete entrenadores por año. “Esto no es una promesa vacía. La hago porque los hechos me respaldan y porque creo en mi capacidad para redoblar los esfuerzos y mejorar las cosas, aun cuando se hayan hecho bien, porque haber echado a siete técnicos en tres años claramente es un logro, pero, como les decía, yo quiero más”.

Con respecto al cese de Darío Rodríguez a pocos días de las elecciones, Ruglio negó que su decisión haya tenido una motivación electoral. “Admito que esto sería sospechoso en alguien que eche un técnico por año. Pero yo echo técnicos todo el tiempo. Las posibilidades de que esto ocurra antes de cualquier fecha determinada son altísimas”.