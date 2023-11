Un artículo del New York Times reveló que la serie Conquest, protagonizada por Keanu Reeves y filmada parcialmente en Uruguay, no será exhibida, ya que su realizador no llegó a terminar ni siquiera un capítulo. Los analistas de Hollywood no se ponen de acuerdo en cuál fue la causa de este estrepitoso fracaso. “La principal hipótesis es que el creador de la serie resultó ser un desequilibrado, pero hay que tener en cuenta que la serie fue filmada en Uruguay, un país en donde casi todas las cosas que se filman tampoco llegan a ser vistas por espectador alguno. Quizás hubo una especie de efecto contagio”, opinó un columnista del Hollywood Reporter. Para la revista Variety, sin embargo, el motivo de que la serie no haya visto la luz es otro. “Es cierto que filmar en Uruguay es riesgoso, porque las cosas que se suelen filmar ahí son aburridas y poco interesantes, algo que quizás obedezca al clima del lugar o a la idiosincrasia de los habitantes. Por eso, que alguien haya decidido filmar ahí claramente indica que es un desequilibrado y jamás podría llevar una producción a buen puerto”.

La frase: “Para mí Conquest fue un éxito. No sólo gané unos dólares, sino que además me saqué el gusto de andar en bolas por la plaza Independencia”. Extra que participó en el rodaje.