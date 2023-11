La actividad política suele insumir muchas horas del día dedicadas a reuniones partidarias, sesiones de organismos y comunicaciones con otros militantes. Por eso, los partidos organizan cada tanto encuentros de clima distendido entre dirigentes, con los que se busca descomprimir un poco la tensión del trajinar diario. Ayer, en uno de estos encuentros, Manini Ríos realizó una rutina humorística frente a los asistentes. “Dicen que violé la Constitución por actuar en política cuando aún era comandante en Jefe. Yo creo que no fue así. Pero si violé la Constitución y me acusan, no pienso ampararme en mis fueros”, soltó el líder de Cabildo Abierto, generando carcajadas entre el público. Otro de los momentos celebrados del monólogo de Manini Ríos giró en torno a los “acomodos” en el Estado. “Nosotros llegamos para cambiar la política, para terminar con la cultura de los acomodos y el clientelismo. Y gracias a que pusimos la vara muy alta, el resto de los socios de la coalición se vio obligado a cambiar sus viejas prácticas clientelistas”, aseguró el líder partidario, lo que desató un nuevo tsunami de carcajadas.

El comentario del público: “A veces el general corta grueso. Hizo un chiste sobre que a los cabildantes no nos importaba irnos de la coalición y dejar los cargos que no estuvo bueno. Con el laburo no se jode. Humor negro con eso, no”. Dirigente que opina que no hay que reírse de todo.