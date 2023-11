El nombramiento de la sucesora de Robert Silva al frente de la Administración Nacional de Educación Pública fue motivo de varios cuestionamientos desde la oposición, que a su vez fueron rechazados por el oficialismo y por la propia implicada. Cáceres expresó: “Pese a quien le pese, y por más prejuicios y discriminación que haya, lo cierto es que mi nombramiento es un verdadero hito no para mí, sino para todos los abogados, que a lo largo de la historia han sido sistemáticamente postergados con el argumento de que su formación y trayectoria no los vuelve automáticamente aptos para dirigir organismos rectores de la educación”. La abogada consideró que “si bien se ha avanzado mucho en la defensa de los abogados y su derecho a ocupar cargos para los que no tienen el perfil dispuesto por las leyes, aún falta mucho camino por recorrer. Espero que mi nombramiento contribuya para que algún día un abogado pueda ejercer como piloto de avión o cirujano cardiovascular sin que se le reclame credencial alguna”.

La declaración: “No es cierto que se haya reducido el número de grupos en el IAVA. Lo que ocurrió es lo que en el Derecho Romano se llama causum mudae, un concepto retomado por la jurisprudencia anglosajona y el derecho positivo francés”. Doctora Virginia Cáceres, especialista en educación legal.