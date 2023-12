El Parlamento aprobó ayer una compensación a las empresas privadas de televisión por los minutos de la tanda que deberán ceder a los partidos políticos durante la campaña electoral. Desde los canales de televisión consideraron que la medida “deja un sabor agridulce”. “Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo con cualquier medida que fortalezca la institucionalidad. Justamente por eso nos parece que todo esto de la publicidad gratuita va en un buen sentido, pero se queda corto. ¿Por qué no ofrecerles el doble de minutos a los partidos políticos que los establecidos por la ley? ¿Por qué no el triple? Estamos hablando nada más ni nada menos que de la calidad de la democracia. No son tiempos de ponerse a pensar en el dinero. Porque, en definitiva, ¿cuánto sería mucho dinero si estamos hablando de cuidar las instituciones? Nosotros nos ofrecemos gustosos a ceder más espacios para publicidad”, explicó un representante de Andebu.

La alerta: “Nos llegó información de que las empresas uruguayas de televisión facturan millones de dólares por concepto de publicidad gratuita. Eso sólo puede ser lavado de dinero”. Experto en lavado de la DEA.