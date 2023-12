El precandidato que lidera las encuestas dentro del nacionalismo, Álvaro Delgado, aseguró que si es electo presidente no va a subir los impuestos y que cualquier desequilibrio en materia de ingresos y egresos será solucionado mediante el control del gasto. “Tal como ocurrió en esta administración, un gobierno encabezado por mí no aumentaría los impuestos. Solamente podría haber pequeños aumentos en el IVA, el IRPF y algún otro impuesto. Pero aumento de impuestos, lo que se dice aumento de impuestos, no va a haber”.

El exsecretario de Presidencia también aseguró que si llega a la presidencia seguirán bajando los combustibles, los homicidios, el clientelismo y la corrupción. “Les puedo asegurar que yo me voy a seguir haciendo cargo, tal como el presidente Lacalle Pou se hace cargo actualmente”, concluyó Delgado.