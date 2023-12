Si bien durante un acto en Salto Álvaro Delgado se mostró confiado en que será el próximo presidente de los uruguayos, las encuestas muestran a la coalición varios puntos por debajo de la oposición. Desde el entorno de Delgado confesaron que en la interna sectorial existen serias dudas acerca de un triunfo, por lo que el precandidato comenzó a explorar alternativas para su futuro. “Más allá de que en público, obviamente, se muestra confiado, la verdad es que su nombre está sonando mucho para ocupar un cargo de auxiliar administrativo en la Intendencia de Salto. Obviamente para eso primero tiene que ganar Carlos Albisu. Pero si Delgado pierde las nacionales y Albisu gana las departamentales, Delgado tiene su futuro asegurado hasta el 2030, porque ya declaró públicamente su apoyo a Albisu, y para Albisu, apoyo es igual a laburito”.

El plan C: “Si no ganamos ni en todo el país ni en Salto, podemos hacer una excepción y acomodarlo por más que no sea familiar mío”. Pablo Caram, intendente familiero.