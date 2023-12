La senadora nacionalista es conocida por sus exabruptos, los cuales son fuertemente criticados por la oposición. De todas maneras, y en el caso de la red social X, sus salidas de tono no habrían tenido la intención de agraviar ni escandalizar. “Me acabo de dar cuenta de que mi cuenta de X está abierta a todo el mundo. Todavía estoy en shock. No puedo creer que cualquier usuario de esta red social haya tenido acceso a las estupideces que vierto aquí”, confesó Bianchi en una publicación.

Algo similar le ocurre a la senadora con sus intervenciones en la Cámara de Senadores. “¿Por qué no me avisaron que las cosas que una dice por estos micrófonos se escuchan en toda la sala, se transmiten por Youtube y quedan grabadas?”, se quejó Bianchi ayer, luego de que se la escuchara decir “no me rompan las pelotas” cuando estaba encabezando la sesión como vicepresidenta en ejercicio.