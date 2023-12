Todos los pronósticos meteorológicos coinciden en que el clima estará inestable tanto en Nochebuena como Navidad. Desde el Instituto Nacional de Meteorología advirtieron que el 24 y el 25 se van a producir tormentas “particularmente intensas”, por lo que recomendaron a la población “extremar las precauciones y por favor no preguntar hasta el martes 26 de mañana”. “En Nochebuena y Navidad va a estar muy feo. REPETIMOS. En Nochebuena y Navidad va a estar MUY, PERO MUY FEO. La situación NO VA A CAMBIAR. No hay nada que hacer, así que, de ser posible métanse en sus casas y no salgan. Nos vemos el martes”, expresa un comunicado del organismo.

Los técnicos del Inumet aseguraron además que hay “grandes chances” de que el pronóstico se repita para el fin de semana largo del 30 al primero. “El principal consejo que les podemos dar es que se queden en sus casas y no salgan hasta el martes 2. Disfruten el fin de semana largo y dejen disfrutar al resto de los uruguayos”.