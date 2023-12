Fuentes de Torre Ejecutiva reconocieron que Luis Lacalle Pou está pasando por una situación “angustiante”, debido a que tiene que llevar a cabo una acción “extremadamente necesaria pero dura” y “no sabe bien cuándo ni cómo hacerlo”. “Lacalle Pou sabe que tarde o temprano les va a tener que confesar a los propietarios de los canales 4, 10 y 12 que detrás de los numerosos regalos que vienen recibiendo desde hace años no está Papá Noel, quien no es otra cosa que una fábula infantil, sino él mismo. Pero claro, una cosa es saber que hay que hacerlo y otra cosa es definir cuándo hacerlo y juntar energía para tener una charla en la que, de alguna manera, le vas a romper el corazón a unos empresarios de buen corazón que creen, con toda la candidez del mundo, que los millones y millones de dólares que vienen recibiendo por los motivos más insólitos y la aprobación de leyes que los benefician no son responsabilidad de un viejito barbudo y simpaticón”.

La reflexión: “El problema es que nadie te enseña a gobernar. Bueno, a mí sí en realidad. A mí me enseñó mi padre. Pero si quiero seguir un tiempito más en esto voy a tener que empezar a hacerle menos caso”.