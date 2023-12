“Son varios nombres, y todos ellos son excelentes candidatos a convertirse en la próxima alternativa de cambio en el partido que no se concreta y termina abandonando la actividad política”. Así definió Julio María Sanguinetti en una entrevista radial el panorama actual del Partido Colorado de cara al comienzo del ciclo electoral.

Consultado sobre cuál de los seis precandidatos tiene más chances de ganar la interna, el dos veces expresidente no quiso arriesgar una opción. “Hay que esperar. Las encuestas no son concluyentes, y el margen de error, en el caso del Partido Colorado, puede ser la diferencia entre salir primero o sexto. Así que no, hoy por hoy no puedo decir a cuál de ellos deberé sabotear para que no amenacen mi liderazgo de varias décadas que tanto trabajo me costó construir. De todas maneras, les puedo asegurar que el año que viene cinco de estos seis precandidatos se van a ir para su casa, y al año siguiente se va a ir el restante”.