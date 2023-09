Ayer se produjo un nuevo robo en el interior de la Unidad Penitenciaria Santiago Vázquez. Los ladrones se llevaron 60 kilos de carne de la carnicería de la prisión, que aún no han sido encontrados por los guardias. De todas maneras, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que los robos dentro del ex Comcar están disminuyendo. “No decimos que está todo perfecto, pero las estadísticas no mienten: hay menos robos que durante la administración anterior”, aseguró. El jerarca puso como ejemplo de la mejora en la seguridad de la prisión el hecho de que ahora “los presos pueden salir con su billetera al patio, cosa que antes era imposible. ¡Volvieron las billeteras!”, exclamó.

Consultado con respecto a las acusaciones de malos tratos hacia reclusos, Heber se limitó a responder: “Los presos de bien, los que se comportan como deben y no andan en cosas raras, no tienen nada que temer”.