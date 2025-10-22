Si bien el fútbol del interior convoca a muchísima gente y es muy común que los partidos tengan más público que un encuentro entre dos equipos montevideanos de primera división. La importancia que se le da por parte de los medios es muchísimo menor que la que le dedican a las competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Es por esto que muchos actores del fútbol del interior se quejan de que no los toman en serio. “Al fútbol del interior se lo discrimina y se lo demoniza. Para los montevideanos, los partidos de OFI son poco más que partidos de campito en donde la gente se agarra a las piñas por cualquier cosa”, declaró el jugador de un equipo del interior desde la celda en la que fue recluido tras golpear a un árbitro, cinco hinchas, tres jugadores rivales y un compañero de su propio equipo.

“Fijate que yo llevo 15 años jugando en OFI y nunca me mostraron en Montevideo. Hice goles de todos los colores, pero nada. Pero un día me calenté y me agarré a piñas con tres rivales, le rompí una costilla al juez que me sacó la roja, le bajé dos dientes a un compañero que me quiso tranquilizar y trepé el alambrado para darles un par de patadas a unos hinchas que empezaron a insultar a mi madre, y ahí sí salí en todos lados. Al final nos dejan como unos violentos”.