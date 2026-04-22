Hoy termina el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán, y en círculos diplomáticos consideran que es muy poco probable que la tregua se mantenga. El principal obstáculo para mantener el alto el fuego es que ambos países reclaman a la otra parte la reapertura del estrecho de Ormuz, una decisión que ni Washington ni Teherán parecen dispuestos a tomar. Pero en las últimas horas comenzó a manejarse una posibilidad que podría terminar con este problema. “Si logramos dar con Moisés podemos pedirle que abra el estrecho de Ormuz tal como hizo con el mar Rojo. Según la Biblia, está muerto, pero también según la Biblia vivió 120 años, y Matusalén, casi mil, así que cualquier cosa puede pasar”, explicó un diplomático europeo.

Pero más allá de lo difícil que podría resultar ubicar a Moisés, el plan podría enfrentar otro obstáculo: la lealtad del patriarca hacia Israel, país que está enfrentado con Irán. De todas maneras, el citado diplomático pidió no descartar la posibilidad de que Moisés sea uno de los tantos judíos que cuestionan las políticas de Tel Aviv. “Cuando vea que el actual rey de los judíos es Benjamin Netanyahu, probablemente se asuste y busque evitar cualquier maniobra que le dé un rédito político al primer ministro”.